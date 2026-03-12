İran'ın açıklamaları sonrası flaş adım! Dev banka BAE'de şubelerini kapattı
Citibank, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak İran'ın bölgede finans kuruluşlarını hedef alacağı yönündeki tehdidinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) şubelerini kapatma kararı aldığını açıkladı.Abone ol
Citibank'tan yapılan açıklamada kararın, ABD ve İsrail'in saldırılar düzenlediği İran'ın misilleme saldırıları sonrası BAE'de meydana gelen güvenlik durumundaki gelişmeler nedeniyle alındığı ifade edildi.
BAE'de bir şube dışında tüm şubelerini kapattı
Açıklamada, Citibank'ın BAE'de bir şube dışında tüm şubelerini geçici olarak kapatma kararı aldığı belirtildi.
Füze saldırısı
İran'ın Sepah Bankası, şubelerinden birinin dün sabaha karşı İsrail-ABD füze saldırısının hedefi olduğunu duyurmuştu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bunun üzerine, "Silahlı kuvvetlerimiz milli altyapımıza yönelik saldırıların intikamını alacak." tehdidinde bulunmuştu.