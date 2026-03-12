BIST 13.306
DOLAR 44,11
EURO 51,12
ALTIN 7.347,84
HABER /  DÜNYA

İran'ın açıklamaları sonrası flaş adım! Dev banka BAE'de şubelerini kapattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İran'ın açıklamaları sonrası flaş adım! Dev banka BAE'de şubelerini kapattı

Citibank, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak İran'ın bölgede finans kuruluşlarını hedef alacağı yönündeki tehdidinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) şubelerini kapatma kararı aldığını açıkladı.

Abone ol

Citibank'tan yapılan açıklamada kararın, ABD ve İsrail'in saldırılar düzenlediği İran'ın misilleme saldırıları sonrası BAE'de meydana gelen güvenlik durumundaki gelişmeler nedeniyle alındığı ifade edildi.

BAE'de bir şube dışında tüm şubelerini kapattı

Açıklamada, Citibank'ın BAE'de bir şube dışında tüm şubelerini geçici olarak kapatma kararı aldığı belirtildi.

Füze saldırısı

İran'ın Sepah Bankası, şubelerinden birinin dün sabaha karşı İsrail-ABD füze saldırısının hedefi olduğunu duyurmuştu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bunun üzerine, "Silahlı kuvvetlerimiz milli altyapımıza yönelik saldırıların intikamını alacak." tehdidinde bulunmuştu.

İlgili Haberler
İran'da bir banka füze saldırısına uğradı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İndirim sevinci kısa sürdü! Yeni zam kapıda, benzin ve motorinde fiyat değişiyor
Foto Galeri İndirim sevinci kısa sürdü! Yeni zam kapıda, benzin ve motorinde fiyat değişiyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
TÜİK: Türkiye’de yaşlı nüfus 9,5 milyonu aştı
TÜİK: Türkiye’de yaşlı nüfus 9,5 milyonu aştı
İran o gemilerin Hürmüz'den geçişine izin verdi mi?
İran o gemilerin Hürmüz'den geçişine izin verdi mi?
Bir dönem İncirlik'te görev almış Tuğgeneral Özusta İncirlik gerçeğini açıkladı
Bir dönem İncirlik'te görev almış Tuğgeneral Özusta İncirlik gerçeğini açıkladı
Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda! Faiz kararı bugün açıklanıyor
Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda! Faiz kararı bugün açıklanıyor
Tek kullanımlık plastiklerin yerine kağıt ve ahşap ürünler kullanılacak
Tek kullanımlık plastiklerin yerine kağıt ve ahşap ürünler kullanılacak
Limon fiyatı 100 TL'yi aştı, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Gümrük vergisi düşürüldü
Limon fiyatı 100 TL'yi aştı, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Gümrük vergisi düşürüldü
Ustalığına güvendi, tıkalı gidere döktü hastanelik oldu
Ustalığına güvendi, tıkalı gidere döktü hastanelik oldu
Süper Lig'de 26. hafta mücadelesi yarın başlayacak
Süper Lig'de 26. hafta mücadelesi yarın başlayacak
Meclis'te oy çokluğuyla kabul edildi! Bir ülke daha ABD'ye üslerini açtı
Meclis'te oy çokluğuyla kabul edildi! Bir ülke daha ABD'ye üslerini açtı
Yeniden Refah Partili başkan tutuklandı!
Yeniden Refah Partili başkan tutuklandı!
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili yarın çalacak
Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili yarın çalacak
Leverkusen-Arsenal maçında Halil Umut Meler'in penaltı kararı olay oldu! Almanlar çıldırdı
Leverkusen-Arsenal maçında Halil Umut Meler'in penaltı kararı olay oldu! Almanlar çıldırdı