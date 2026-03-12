İran'da yaralı lider bilmecesi! Mücteba Hamaney nerede, öldü mü?

İRAN’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in, eşi de dahil ailesinden birçok ismin hayatını kaybettiği saldırıda yaralandığı iddiaları gündemi sarstı. TGRT Haber’e bağlanan gazeteci Gürkan Demir, resmi bir teyit olmasa da yeni liderin güvenli bölgede süreci yönettiğini ve halkın meydanlarda Mücteba Hamaney isminde birleştiğini belirtti.

Abone ol

İran, dini lider Ali Hamaney’in ölümünün ardından yeni lider olarak belirlenen oğlu Mücteba Hamaney’in, düzenlenen son saldırılarda hedefe alındığı ortaya çıktı. Tahran'dan gelen haberlere göre saldırıda İran'ın yeni dini lideri yaralı olarak kurtuldu ve hastanede tedavi görüyor. Hem İsrail hem ABD, Hamaney'in yerine gelecek ismi "öldüreceklerini" duyurmuşlardı.

YENİ LİDER YARALANDI

Reuters'ın İranlı bir kaynağa dayandırdığı bilgilere göre, ülkenin yeni dini lideri Mücteba Hamaney bir saldırılarda hafif şekilde yaralandığını bildirdi. Söz konusu yetkili, Hamaney’in devlet işlerini aksatmadan yürüttüğünü belirtse de haberde liderin kamuoyu önüne çıkmama nedeni veya yaralanma zamanına dair bir ayrıntı paylaşılmamıştı.

LEBBEYK YA HAMANEY OPERASYONU



Aydınlık Gazetesi Tahran Muhabiri Gürkan Demir, Mücteba Hamaney’in göreve gelmesiyle Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) saldırılarını yoğunlaştırdığını ifade etti:

-"DMO’nun gerçekleştirdiği son 8-9 dalga operasyonun doğrudan Mücteba Hamaney’in emir komutasında yapıldığı duyuruldu. Operasyonların "Lebbeyk Ya Hamaney" sloganıyla yürütülmesi, yeni lidere olan bağlılığın işareti olarak yorumlandı. DMO, İsrail’e karşı Lübnan Hizbullah’ı ile eş güdüm içinde 50’den fazla noktayı hedef alan 5 saatlik dev bir operasyon başlatıldığını duyurdular."

SAĞLIK DURUMU BİLMECESİ

Mücteba Hamaney’in saldırı sırasında orada olup olmadığına dair Tahran yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

-Gürkan Demir, Ali Hamaney'e yönelik saldırıda Mücteba Hamaney’in eşi, kız kardeşi, eniştesi ve yeğeninin hayatını kaybettiğini doğrularken, yeni liderin yaralı olarak kurtulmuş olma veya güvenli bir bölgede süreci yürütme ihtimalinin üzerinde durulduğunu aktardı.

HALK MEYDANLARDA KENETLENDİ

İran halkının yeni lideri benimseyip benimsemediği sorusuna Demir, "Meydanlar tıklım tıklım dolu. Tahran’da her akşam 22 meydanda insanlar soğuk havaya rağmen toplanıyor. Mücteba Hamaney ekseninde kenetlenmiş bir halk ve seferberlik ruhu var," sözleriyle cevap verdi.