Davut Gül’den iftar sofrasında öğrencilere müjde! 2 bin liralık kart

İstanbul Valiliği, İstanbul Çocukları Vakfı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğiyle düzenlenen iftar programında konuşan Vali Davut Gül, sosyal yardım projelerinde yeni bir dönemi başlattı. Vali Gül, okula giden çocuklara aylık 2 bin TL limitli "Gönülden Bir Öğün" kartı verileceğini ve kira desteğinin 20 bin TL olarak süreceğini açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli’de düzenlenen bir iftar programına katıldı. Programa İstanbul Valisi Gül’ün yanı sıra çok sayıda davetli vatandaş katıldı.

KANTİNLERDE GEÇERLİ "GÖNÜLDEN BİR ÖĞÜN" KARTI

İftar yemeği sonrası kürsüye gelerek konuşma yapan Vali Gül, "Çocuklara yönelik faaliyetler yapıyoruz. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da 20 bin TL olan kira desteğini vermeye devam edeceğiz. Bunun dışında ilk defa bu sene başlattığımız gönülde bir öğün kartımız olacak. Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde olacak her ay düzenli olarak bu karta 2 bin TL para yükleyeceğiz" dedi.

"BİR ÇOCUK BİR DİLEK" PROJESİYLE BAYRAM SEVİNCİ

Vali Davut Gül'ün hesabından yapılan açıklamada ayrıca şunlar belirtildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, her birinize tek tek selamlarını iletti. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize olan talimatını sizlere hatırlatıyoruz. Sizlerle, asla aramıza mesafe koymamızı Sayın Cumhurbaşkanımız istemiyor. Sizi, kendi evlatlarımızdan farklı görmemizi asla istemiyor. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın bize gösterdikleri bu hedef doğrultusunda, sizleri kendi kardeşimiz, evlatlarımız olarak görerek eğitim, sağlık ve barınma hayatınızda ihtiyaçlarınızı hayırseverlerimizin desteği ile birlikte gidermeye çalışacağız.

Bu bayramda, Bir Çocuk Bir Dilek projemizle 3 dileğinizden birini hayırseverlerimizin desteği ile gerçekleştireceğiz. Dileğiniz her ne ise helali hoş olsun.”