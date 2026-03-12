İzmir'de çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı

İzmir'de 3 yaşındaki çocuğu ile alkol masasına oturduğu görüntüleri sosyal medyada paylaşan baba gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada küçük yaştaki bir çocuğun alkol masasına oturtulduğu görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren kişinin, çocuğun babası B.K. (53) olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi Karabağlar ilçesinde bir iş yerinde gözaltına aldı.

Çok sayıda suç kaydı çıktı

Şüphelinin "kişisel verilerin kaydedilmesi yayınlanması", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama", "6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ihlali", "cinsel taciz", "yağma", "dolandırıcılık", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "evden hırsızlık", "yalan tanıklık", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "güveni kötüye kullanma" ve "kötü muamele" suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.

B.K'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.