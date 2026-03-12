BIST 13.175
Yeniden Refah Partili başkan tutuklandı!

Hatay'da Yeniden Refah Partisi Dörtyol İlçe Başkanı Serdar Kıymacı, bir evin kapısına silahla ateş ettiği iddiasıyla tutuklandı. Kıymacı'nın evinde ruhsatsız av tüfeği ve tabancalar ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.I'nın Kuzuculu Mahallesi'ndeki ikametinin kapısına maskeli ve motosikletli bir şüpheli tarafından silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüphelinin Kıymacı olduğunu belirledi.

Evinde ele geçirildi

Gözaltına alınan zanlının evinde ruhsatsız av tüfeği ve tabancalar ele geçirildi.

Tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kıymacı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Taraflar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öne sürüldü.

