İndirim sevinci kısa sürdü! Yeni zam kapıda, benzin ve motorinde fiyat değişiyor
Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 6,6 artışla 97,74 dolar oldu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta zam olarak yansıyacak. İndirim sevinci kısa sürdü. 24 saat geçmeden tabela bir kez daha değişiyor. Benzin ve motorine yeni zam geliyor. "Eşel Mobil" sisteminin devreye alınması sonrası yansıyacak zam belli oldu.
ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışma piyasaları sarsmaya devam ederken Türkiye'de akaryakıt fiyatları bir kez daha yükseliyor. 12 Mart'ı 13 Mart'a bağlayan (bu gece) gece yarısı itibarıyla motorine 68 kuruş, benzine ise 50 kuruş zam uygulanacak.
Brent petrol fiyatları, son dönemde 119 dolara kadar tırmanmış; ardından dünkü seansta 84 dolara gerilemiş ve uzun süredir devam eden zam dalgasını geçici olarak durdurmuştu. Bu düşüşün ardından tüketicilere "ilk indirim" müjdesi verilmişti. Ancak indirim kısa sürdü 24 saat geçmeden zam haberi geldi.
Türkiye'nin akaryakıttaki ani fiyat şoklarını yumuşatmak amacıyla uyguladığı "Eşel Mobil" sistemi bu zamda da devreye girdi. Sisteme göre küresel piyasalardan kaynaklanan artışın yüzde 75'lik bölümü, devletin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) vazgeçmesiyle karşılanıyor; kalan yüzde 25 ise tüketiciye pompa fiyatı olarak yansıtılıyor. Sektör kaynaklarından derlenen hesaplamalara göre rakamlar şöyle:
Motorin (dizel)
Piyasadan kaynaklanan toplam artış 2 lira 72 kuruş. Devlet bu tutarın 2 lira 4 kuruşunu ÖTV'den karşılıyor. Tüketiciye yansıyacak net zam ise 68 kuruş.