İndirim sevinci kısa sürdü! Yeni zam kapıda, benzin ve motorinde fiyat değişiyor

Türkiye'nin akaryakıttaki ani fiyat şoklarını yumuşatmak amacıyla uyguladığı "Eşel Mobil" sistemi bu zamda da devreye girdi. Sisteme göre küresel piyasalardan kaynaklanan artışın yüzde 75'lik bölümü, devletin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) vazgeçmesiyle karşılanıyor; kalan yüzde 25 ise tüketiciye pompa fiyatı olarak yansıtılıyor. Sektör kaynaklarından derlenen hesaplamalara göre rakamlar şöyle: