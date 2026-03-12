BIST 13.175
CHP'yi yasa boğan ölüm! Eski başkan yardımcısı Fahrettin Kayhan hayatını kaybetti

Kadıköy Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kadıköy Belediyesi’nin eski başkan yardımcılarından Fahrettin Kayhan hayatını kaybetti.

Uzun yıllar yerel yönetimlerde görev yapan Kayhan, Kadıköy Belediyesi’nde belediye başkan yardımcılığı ve belediye meclis üyeliği yaptı.

FAHRETTİN KAYHAN KİMDİR?
1964 yılında Yozgat’ta doğan Kayhan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu. Meslek hayatını serbest avukat olarak sürdürürken siyaset ve yerel yönetim çalışmalarında da aktif rol aldı.

2019–2024 yılları arasında Kadıköy Belediye Meclis Üyesi ve Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Aynı dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği görevini de yürüttü.

Siyasi kariyerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adına İBB Meclisi’nde grup başkanvekilliği görevinde bulunan Kayhan, akademik alanda da çalışmalar yaptı.

Alevi-Bektaşi kültürü üzerine araştırmalar yürüten Kayhan’ın bu alanda yüksek lisans eğitimi bulunuyordu.

Kayhan, Sadık Semih Kayhan’ın kardeşiydi.

