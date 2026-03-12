Tahran Belediye Başkanı: ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında 10 günde 9 bin nokta hedef alındı
İran'ın başkenti Tahran'ın Belediye Başkanı Alirıza Zakani, ABD-İsrail saldırılarında 10 günde ülkede 9 bin noktanın hedef alındığını belirterek, bu sayının geçen sene haziran ayında düzenlenen ve 12 gün süren saldırılarda 1450 olduğuna dikkati çekti.Abone ol
İran devlet televizyonuna göre Zakani, ABD-İsrail saldırılarına ilişkin bilgi verirken, "12 günlük savaşta toplam 1450 nokta hedef alınmışken, son savaşta ilk 10 günde 9 bin nokta saldırılara maruz kaldı." dedi.
Zakani, kentte büyük çapta enkaz kaldırma çalışmaları yürütüldüğünü ifade etti.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri ABD-İsrail saldırıları! Tahran'da yıkım giderek ağırlaşıyor