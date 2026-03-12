Basra Körfezi'nde petrol tankerleri vuruldu denizde alev topu Irak petrol limanlarını kapattı

Irak Basra Körfezi'nde iki petrol tankeri hedef alındı. Saldırı, tankerlerden birinde büyük bir yangına yol açtı. Yangının ardından tankerde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası Irak petrol limanlarını kapattı.

Saldırı, tankerlerden birinde büyük bir yangına yol açtı. Yangına ilişkin olduğu iddia edilen görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.

Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan Irak Limanlar Genel Müdürü Farhan Fartusi, iki petrol tankerinden birinin patladığını ifade ederek 31 kişinin kurtarıldığını, kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Fartusi, patlamadan dolayı petrol limanlarının kapatıldığını ancak ticari limanların faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Tankerlerden birinin Malta bayrağı taşıdığını kaydetti.

Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

Irak'ın Basra Limanı yakınındaki bölgesel sularda 2 petrol tankeri saldırıya uğradı https://t.co/zjKCDi9FJR pic.twitter.com/m6f3dowdYj — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 11, 2026

Irak'ın petrol pazarlama firması SOMO: 2 tankerin hedef alınması petrol faaliyetlerine yönelik tehdit

Irak'ın petrol pazarlama firması SOMO, Irak kara sularında faaliyet gösteren 2 tankerin hedef alınmasını kınadı, saldırının petrol faaliyetlerini tehdit ettiğini belirtti.

SOMO'dan yapılan yazılı açıklamada, Irak kara sularında faaliyet gösteren Marshall Adaları bayraklı "SAFESEA VISHNU" adlı tanker ile Malta bayraklı "ZEFYROS" adlı tankere yönelik saldırı kınandı.

ZEFYROS isimli tankerin Zübeyr Limanı'na girmek üzere hareket etmeye hazırlandığı ve yan yükleme işlemi ile önceki yükün boşaltılmasının tamamlanmasının ardından 30 bin ton nafta ürünü yüklenmek üzere limana yönelmesinin planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırının Irak'ın güvenliği ve ekonomisi üzerinde olumsuz etki yarattığı, Irak kara sularında denizcilik güvenliği ve petrol faaliyetleri için ciddi tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Kerkük'te Haşdi Şabi karargahına yönelik füze saldırısında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AA muhabirinin bölgedeki Haşdi Şabi kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Kerkük kentindeki Uluslararası Kerkük Havaalanı yakınındaki Haşdi Şabi karargahına yönelik füze saldırısı düzenlendi.

Tamamı Türkmenlerden oluşan karargaha yönelik saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Salihi: Kerkük'e yönelik saldırı tehlikeli bir gelişmedir

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki saldırıların giderek artması ve genişlemesinin "tehlikenin daha da ciddi şekil aldığının bir göstergesi" olduğunu aktardı.

"Sonucu belirsiz olan bu savaşa Irak'ı da çekmek istiyorlar" ifadesini kullanan Salihi, çeşitli etnik gruplara sahip olan ve petrol zengini Kerkük'e saldırı düzenlenmesinin sıradan bir gelişme olmadığını, "tehlikeli bir gelişme" olduğunu belirtti.

Erbil'de patlama sesleri duyulmasının ardından Erbil Havalimanında yangın çıktı

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında İHA ile saldırı düzenlendi.

Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği havalimanında, bölgede patlama sesleri duyulmasının ardından yangın çıktığı ve gökyüzüne duman yükseldiği görüldü.

Saatler önce de hava savunma sistemleri tarafından vurulan kamikaze insansız hava aracı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bakanlar kurulu toplantılarının da yapıldığı binanın üstüne düşmüş, küçük çaplı yangın çıkmıştı.