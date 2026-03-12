Bereket Sigorta’da müşteri memnuniyet oranı %90 olarak belirlendi

Bereket Sigorta, müşteri hizmetleri hattını arayan müşterilerle gerçekleştirilen memnuniyet anketi sonuçlarına göre genel hizmet deneyiminde memnuniyet oranının %90 olduğunu açıkladı. Bu sonuç, şirketin müşteri odaklı hizmet yaklaşımını ve sigortalı memnuniyetine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

Müşteri memnuniyeti ölçümü; müşteri hizmetleri hattı üzerinden gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında yapılan anketler aracılığıyla elde edilen geri bildirimler doğrultusunda gerçekleştirildi.

Hasar süreçlerinden poliçe işlemlerine, bilgi taleplerinden yönlendirmelere kadar farklı konularda müşteri hizmetleriyle iletişime geçen müşterilerin değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkan %90’lık memnuniyet oranı, Bereket Sigorta’nın hizmet kalitesinin güçlü bir göstergesi olarak öne çıktı.

Bereket Sigorta’nın kalite politikasında yer aldığı gibi; şirket tüm hizmet süreçlerinde sürekli iyileştirme yaklaşımını benimseyerek müşteri beklentilerinin üzerinde bir sigorta deneyimi sunmayı hedefliyor. Bu vizyon doğrultusunda müşteri taleplerinin hızlı, şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşımla karşılanması için dijital altyapılardan uzman müşteri temsilcilerine kadar çok kanallı destek mekanizmaları etkin şekilde kullanılmaktadır.

Müşteri geri bildirimlerinde memnuniyetin en çok; hızlı geri dönüş, açık ve anlaşılır bilgilendirme ile çözüm odaklı yaklaşım gibi unsurlardan kaynaklandığı ifade edildi. Bu sonuçlar, şirketin yalnızca poliçe satışı ile sınırlı kalmayıp müşterilerinin ihtiyaç duyduğu anda hızlı çözüm üreten ve her zaman yanlarında olma anlayışıyla hareket eden bir kurum olduğunun somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bereket Sigorta Genel Müdürü Faruk Gökçen’in açıklamasında; “ Müşterilerimizin memnuniyeti, tüm stratejimizin merkezindedir. Müşteri hizmetleri aracılığıyla bizimle iletişime geçen müşterilerimizin yüksek memnuniyet oranı, ekiplerimizin özverili çalışmasının ve müşteri odaklı bakış açımızın bir sonucudur. Kasko ve trafik branşlarında hasar ödeme süreçlerindeki hızımızla sektörün en iyi performans gösteren ilk 5 şirketi arasında yer almamız bu yaklaşımımızın somut bir göstergesidir. Bu memnuniyeti daha da artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerine yer verildi.

Bereket Sigorta, müşteri memnuniyetine yönelik ölçüm ve değerlendirme çalışmalarını düzenli periyotlarla sürdürerek hizmet kalitesini ve müşteri deneyimini sürekli geliştirmeyi hedefliyor. Şirket, poliçe sahiplerine sunduğu hızlı ve güvenilir hizmet anlayışıyla sektörde güvenilir ve tercih edilen bir marka olma konumunu güçlendirmeye devam ediyor.