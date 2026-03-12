Ekrem İmamoğlu’nun aday ofisi hesabına inceleme

Adalet Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne ait olduğu belirtilen @CAOIletisim adlı sosyal medya hesabı hakkında inceleme başlattığını açıkladı.Abone ol
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı @CAOIletisim isimli sosyal medya hesabı hakkında inceleme başlattı.
Söz konusu hesap, tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne ait.
İKİ AYRI SUÇLAMA KAPSAMINDA SORUŞTURMA
Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın “Cumhurbaşkanına hakaret” ve Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
TCK 217/A maddesi, kamuoyunda “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu olarak biliniyor.