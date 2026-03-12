BIST 13.200
İBB davasında sevk iddialarına Adalet Bakanlığı’ndan yanıt

Adalet Bakanlığı kaynakları, bazı basın yayın organlarında yer alan “İBB davasında tutuklu sanıkların her hafta yüzlerce kilometre yol kat ederek duruşmalara getirildiği” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İBB davasında tutuklu sanıkların duruşmalara katılımı için her hafta farklı şehirlerden yüzlerce kilometrelik sevk işlemleri yapıldığı yönünde bazı haberler basın yayın organlarında yer almıştı. Haberlerde özellikle uzak şehirlerde bulunan tutukluların haftada 1000 kilometreyi aşan yolculuklara zorlandığı ileri sürülmüştü.

ADALET BAKANLIĞI KAYNAKLARINDAN İDDİALARA YANIT

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

FARKLI ŞEHİRLERDEKİ TUTUKLULAR "MİSAFİR TUTUKLU" STATÜSÜYLE KAMPÜSE NAKLEDİLDİ

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dava kapsamında tutuklu bulunan sanıkların büyük bölümü Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisindeki ceza infaz kurumlarında barındırıldığı, farklı şehirlerde bulunan bazı tutukluların ise duruşmalar nedeniyle “misafir tutuklu” statüsüyle kampüse nakledildiği öğrenildi.

Kaynaklardan duruşmalar nedeniyle kampüse getirilen tutukluların yargılama süreci boyunca burada kalacağını vurgulanarak her hafta geldikleri ceza infaz kurumlarına tekrar gönderilmediği aktarılarak çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığının altı çizildi.

