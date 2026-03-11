BIST 13.200
Irak Başbakanı: Topraklarımızın İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak topraklarının herhangi bir grup tarafından İran'a saldırı amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Irak hükümeti ve halkı adına İran’ın dini lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini ileten Sudani, Hamaney'in ailesine ve İran halkına başsağlığı dileyerek, saldırıda yaralananların en kısa sürede iyileşmesini temenni etti.

Sudani, Irak'ın İran'ı hedef alan 'haksız savaşı' reddettiğini ve kınadığını belirterek bölgenin güvenliği ile halkların barış içinde yaşamasına önem verdiklerini vurguladı.

"TOPRAKLARIMIZIN KULLANILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Savaşın sona ermesi, diyalog ve barışçıl çözümlere dönülmesi için çaba göstermeye hazır olduklarını kaydeden Sudani, 'hükümetinin İran'ın güvenliği ve egemenliğine saygı gösterdiğini, Irak topraklarının herhangi bir grup tarafından İran’a saldırı amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceğini' söyledi.

Sudani, buna karşılık Irak topraklarını hedef alan saldırıların da ülkenin egemenliği ve güvenliğinin ihlali anlamına geldiğini belirterek bunun kabul edilemez olduğunu ve savaşın sona erdirilmesi ile diyalog çabalarını zayıflattığını kaydetti.

