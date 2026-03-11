Pezeşkiyan’dan savaşın bitmesi için üç şart

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’a yönelik saldırıların sona ermesi için üç şart öne sürdü.

Abone ol

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Pezeşkiyan savaşı sonlandırmak için 3 şartını açıkladı.

Pezeşkiyan açıklamasında şunları ifade etti:

"Siyonist rejim ve ABD tarafından kışkırtılan bu savaşı sona erdirmenin tek yolu, İran'ın meşru haklarının tanınması, tazminat ödenmesi ve gelecekteki saldırganlıklara karşı sağlam uluslararası güvencelerin verilmesidir."