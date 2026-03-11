BIST 13.200
İran basını: Tahran'daki kontrol noktalarına düzenlenen saldırılarda 10 kişi öldü

İsrail’in, İran’ın başkenti Tahran’da kontrol noktalarına yönelik düzenlediği İHA saldırılarında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran basınında yer alan haberlere göre, İsrail, İran içerisindeki casuslarının işbirliği ile Tahran’ın 1, 14, 15 ve 16. bölgelerine yönelik İHA saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırılar sonucunda, yol kontrolü ile görevli emniyet güçleri ile İran Gönüllü Güvenlik Güçleri'nden (Besic) 10 kişi hayatını kaybetti.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

