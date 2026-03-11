Bakan Güler: Hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye olarak çatışmaların sonlanması için diplomasi ve çözüm odaklı yaklaşımımızı sürdürürken aynı zamanda ülkemizin, hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği için gereken tüm tedbirleri büyük bir hassasiyetle alıyoruz." dedi.

Muş'taki temasları kapsamında öğretmenevinde düzenlenen iftar programına katılan Bakan Yaşar Güler, şehit aileleri, gaziler ve AK Parti İl Teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Güler, burada yaptığı konuşmada, Muş'un, Malazgirt'te ortaya çıkan kahramanlık ruhunun ve Anadolu'nun kapılarını millete açan tarihi zaferin sıcaklığının halen hissedildiği kadim şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Muş'un evlatlarının, Malazgirt'ten Yemen'e, İstiklal Harbi'nden terörle mücadeleye kadar vatan söz konusu olduğunda daima en öne atılarak "Ben de varım." dediğini vurgulayan Güler, bu köklü emanetin taşıyıcıları olan Muşluların devletine ve milletine bağlılıklarıyla, dayanışma ruhu ve samimiyetleriyle gönüllerinde ayrı bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Şehit ve gazi aileleri ile kahraman gazilerin de bu mirasın en önemli temsilcileri olduğunu kaydeden Güler, "Bu nedenle bugün sizlerle aynı sofrayı paylaşmak bizler için son derece kıymetli ve anlamlıdır. Kahraman ordumuz, sınırlarımızın korunmasından terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızın güvenliğinin sağlanmasından uluslararası görevlerin icrasına kadar çok geniş bir alanda, büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Özellikle terörle mücadelede son yıllarda elde edilen tarihi başarılar ülkemizin ve milletimizin güvenliğinin temin edilmesi bakımından son derece önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır." diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın güvenliği için gereken tüm tedbirleri büyük bir hassasiyetle alıyoruz"

Terör örgütlerinin hareket kabiliyetinin büyük ölçüde sınırlandırıldığını, hudutların emniyetinin güçlü bir şekilde tesis edildiğini belirten Güler, şunları kaydetti:

"Şüphesiz bu başarıların arkasında başta aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin fedakarlığı olmak üzere yiğit Mehmetçiğimizin cesareti ve milletimizin yani sizlerin duası vardır. Aziz şehitlerimiz en kıymetli varlıkları olan canlarını, vatan ve bayrak uğruna feda ederek bizlere bağımsız bir ülke, onurlu bir gelecek bırakmışlardır. Onların geride bıraktığı emanet hepimiz için hem aziz bir hatıra hem de büyük bir sorumluluktur. Şehitlerimize yoldaş kahraman gazilerimiz ise bu milletin gurur nişanesi olarak fedakarlığın ve yurt sevgisinin yaşayan timsalleridirler.

Onların emeklerine sahip çıkmak ve fedakarlıklarını daima minnetle yad etmek de bizim için en önemli görevdir. Elbette bu büyük fedakarlığın en ağır yükünü, şehitlerimizin ve gazilerimizin siz kıymetli aileleri taşımaktadır. Sizlerin sabrı, metaneti ve vakur duruşu, milletimizin ortak hafızasında çok özel bir yere sahiptir. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, siz şehit ve gazi ailelerimiz başımızın tacısınız."