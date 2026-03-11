BIST 13.200
DOLAR 44,09
EURO 51,06
ALTIN 7.328,21
HABER /  DÜNYA

Gazprom açıkladı: TürkAkım ve Mavi Akım altyapısına 12 saldırı

Gazprom açıkladı: TürkAkım ve Mavi Akım altyapısına 12 saldırı

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna’nın son iki hafta içinde TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına gaz sağlayan kompresör istasyonlarına 12 saldırı düzenlediğini açıkladı.

Abone ol

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna'nın TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına sevkiyat yapılan tesislere son iki hafta içerisinde 12 defa saldırdığını ve saldırıların püskürtüldüğünü bildirdi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’nın Rusya’daki doğal gaz altyapısına saldırılar düzenlediği belirtildi.

Son iki haftada 12 defa yapılan saldırıların, ülkenin güneyindeki Russkaya, Beregovaya ve Kazaçya isimli kompresör istasyonlarına yönelik olduğuna işaret edilen açıklamada, saldırıların püskürtüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu tesislerin TürkAkım ve Mavi Akım hatlarına gaz akışı sağladığı aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından da konuya ilişkin yapılan açıklamada, saldırıların insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırılarla, Avrupa'ya yönelik gaz akışının etkilenmesinin hedeflendiğine vurgu yapılan açıklamada, "Rus hava savunma ve elektronik savaş sistemlerinin koordineli eylemleri sonucunda, savunulan tesise herhangi bir zarar verilmedi." ifadesine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın enerji altyapılarına saldırılarla Avrupa'ya zarar verdiğini ve Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarına da saldırı planladığını söylemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD ve İsrail saldırıları sürüyor! Tahran’da art arda patlamalar
ABD ve İsrail saldırıları sürüyor! Tahran’da art arda patlamalar
İsviçre, güvenlik gerekçesiyle Tahran'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı
İsviçre, güvenlik gerekçesiyle Tahran'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı
İran’dan füze stratejisinde değişiklik! 1 tondan fazla yük taşıyan canavarlar devreye giriyor
İran’dan füze stratejisinde değişiklik! 1 tondan fazla yük taşıyan canavarlar devreye giriyor
Trump'tan İran açıklaması: Hedef alınabilecek bir şey kalmadı
Trump'tan İran açıklaması: Hedef alınabilecek bir şey kalmadı
Tarihin en yüksek petrol rezervi piyasaya sürülecek
Tarihin en yüksek petrol rezervi piyasaya sürülecek
Gani Müjde, TRT'yi hedef aldı: Gerçek bambaşka çıktı
Gani Müjde, TRT'yi hedef aldı: Gerçek bambaşka çıktı
İsviçre, Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapatma kararı aldı
İsviçre, Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapatma kararı aldı
BBP Genel Başkanı Destici, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
BBP Genel Başkanı Destici, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
Uşak'ta dikkatsizlik canına mal oldu! Saman üstüne devrilince kurtulamadı
Uşak'ta dikkatsizlik canına mal oldu! Saman üstüne devrilince kurtulamadı
İran'dan 'Dünya Kupası' kararı!
İran'dan 'Dünya Kupası' kararı!
Hayatını kaybeden Orhan Kaynak için Trabzon'da tören düzenlendi
Hayatını kaybeden Orhan Kaynak için Trabzon'da tören düzenlendi
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı