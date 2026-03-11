BIST 13.200
Tarihin en yüksek petrol rezervi piyasaya sürülecek

Uluslararası Enerji Ajansı üye ülkeleri, 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) tarihindeki en büyük stratejik petrol rezervi salımını başlatacağı açıklandı. 

Ajans Başkanı Fatih Birol, toplam 400 milyon varil petrolün piyasaya sunulacağını duyurdu.

Birol, bu adımın küresel enerji piyasalarındaki arz endişelerini azaltmak ve petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmaları sınırlamak amacıyla atıldığını belirtti.

IEA’nın açıklaması, Orta Doğu’daki gerilimin enerji arzını tehdit ettiği ve petrol fiyatlarının yükseliş eğilimine girdiği bir dönemde geldi.

Ajansın planladığı rezerv salımının, piyasalardaki arz baskısını hafifletmesi ve küresel petrol fiyatlarını dengelemesi hedefleniyor.

