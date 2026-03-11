Hayatını kaybeden Orhan Kaynak için Trabzon'da tören düzenlendi

Trabzon'da, dün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Trabzonspor yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için tören düzenlendi. Teknik direktör Fatih Tekke, "Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Benim takım arkadaşımdı. Bu şoku nasıl atlatacağımızı bilmiyorum ama çok üzgünüz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kaynak için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, şehir adına hüzünlü bir gün yaşadıklarını söyledi.

Trabzonspor'a yıllarca hizmet etmiş Orhan hocayı uğurladıklarını belirten Genç, "Küçük Orhan'ımızı uğurluyoruz. Bizler de onun emeğine, katkılarına yakından şahit olduk. Gerek futbolculuğu döneminde, gerekse antrenörlük kariyerinde Trabzonspor ruhunu her zaman taşıyan ve bu kulübün başarısı için büyük bir emek ortaya koyan çok kıymetli bir isimdi. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Genç, şehrin bir yöneticisi olarak Orhan Kaynak'ın ismini yaşatmayı kendisine bir görev olarak gördüğünü ifade ederek, "İnşallah Trabzon'un en güzel mekanlarından birinde, Büyükşehir Meclisimizde alacağımız kararla Orhan Kaynak ismini bu topraklarda ilelebet yaşatacağız." diye konuştu.

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ise kulübün çok değerli bir evladını uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, "Orhan Kaynak hocamız sadece kulübümüzün formasını giymiş futbolcu değil, aynı zamanda camianın ruhunu taşıyan, Trabzonspor sevgisini yüreğinde büyüten bir isimdi." ifadelerini kullandı.

Orhan Kaynak'ın Trabzonspor'a önemli katkılar sağladığının altını çizen Kafkas, şunları kaydetti:

"Sahada gösterdiği mücadele, attığı goller ve özellikle Avrupa kupalarında yaşattığı gurur dolu anlarla camiamızın hafızasında özel bir yer edinmiştir. Taraftarlarımızın 'Küçük Orhan' diye bağrına bastığı Orhan Kaynak, futbolculuk kariyerinin ardından da kulübümüzden kopmamış, antrenör olarak bilgi ve tecrübesini genç oyunculara aktarmaya devam etmiştir. Trabzonspor'a olan bağlılığı, çalışkanlığı ve karakteriyle her zaman örnek gösterilen bir isim olmuştur. Bugün bir futbolcuyu, bir antrenörü değil, aynı zamanda iyi bir insanı, iyi bir dostu ve kulübümüzün çok kıymetli bir parçasını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Orhan Kaynak'ın Trabzonspor'a verdiği emek, bu camianın hafızasında ve kalbinde daima yaşayacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve camiamıza sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Eski Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak da kulüp başkanlığı yaptığı dönemde Orhan Kaynak ile çok anıları olduğunu belirterek, "Küçük Orhan ile benim sizlerden daha fazla hatıram var. Ünvanı küçüktü ama yaptığı işler çok büyüktü." dedi.

Özak, Kaynak'ın Trabzonspor'u ve ülkeyi hem yerelde hem de uluslararası arenada mutlu eden insanlardan biri olduğunu sözlerine ekledi.

Fatih Tekke: Bu şoku nasıl atlatacağımızı bilmiyorum ama çok üzgünüz

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise "Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Benim takım arkadaşımdı. O zamanlardan da hatırası olumlu bir kişiydi. Bir senedir teknik ekibimizde yer aldı. Her şeyiyle çok pozitif, çok güleç, iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Bu şoku nasıl atlatacağımızı bilmiyorum ama çok üzgünüz." diye konuştu.

Kaynak'ın bordo-mavi bayrakla örtülü tabutunun başında bir süre altyapıdan oyuncular bekledi. Kaynak'ın fotoğrafını ve isminin yazılı olduğu 11 numaralı Trabzonspor formasını sporcular taşıdı.

Konuşmaların ve dua edilmesinin ardından Kaynak'ın cenazesi, İstanbul'a uğurlandı.

Törene, Kaynak'ın ailesinin yanı sıra Trabzon Valisi Tahir Şahin, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, bordo-mavili kulübün yöneticileri, teknik ekibi, futbol ve basketbol takımı oyuncuları ile vatandaşlar katıldı.