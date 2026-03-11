İran'ın misillemesi nedeniyle İsrail genelinde sirenler çaldı

ABD-İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'ın yaptığı misilleme nedeniyle başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail genelinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı belirtildi.

İran füzeleri nedeniyle başta başkent Tel Aviv olmak üzere ülkenin merkezi ve kuzeyindeki birçok kentte sirenler devreye girdi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı ise herhangi bir bölgeye isabetin rapor edilmediğini aktardı.