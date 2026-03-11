İBB yolsuzluk davasında üçüncü gün!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında 107’si tutuklu 407 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması Silivri’de devam etti. Tutuklu sanık iş insanı Bulut Aydöner savunmasında suçlamaları reddederek tahliyesini talep ederken, duruşma sırasında sanıklar ile jandarma arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla açılan ve 107’si tutuklu 407 kişinin yargılandığı dava üçüncü gününde devam ediyor. İlk savunma yapacak olan tutuklu sanık iş insanı Bulut Aydöner olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin açılan dava ikinci gününde devam etti. Tartışmalı başlayan ilk duruşmada mahkeme heyeti dün reddi hakim talebini reddetmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu'nun da arasında olduğu 407 sanığın yargılanmasında 3'üncü güne girildi. Önceki 2 günde Ekrem İmamoğlu ile mahkeme heyeti arasında gerinlik yaşanırken, İmamoğlu; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman'a hakaret etmişti. Mahkemenin, 3'üncü duruşması başlamadan önce de sanıklar ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. İşte anbean yaşananlar...

İşte dakika dakika yaşananlar:

16:20 | ÜÇÜNCÜ CELSE SONA ERDİ

Hüseyin Cengiz'in savunmasının ardından üçüncü celse sona erdi. Savumalar yarın yapıalcak dördüncü celsede devam edecek.

14:50 | KIZININ FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ

Verilen ara sona erdi. Tutuklu sanıklar salona getirildi. Savunmasını yapmak üzere kürsüye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük, duruşma salonuna kızının fotoğrafını gösterdi.

Sırrı Küçük'ün ifadesi:

36 yıllık hayatımda sabıka kaydım yok. Bana kolluk, savcılık ve sulh ceza hakimliğinde 2 işletmenin ismi soruldu.

Esenyurt’taki bir otele gidip gitmediğim… Partimizin toplantıları olmuştur, sivil toplum kuruluşlarının etkinlikleri olmuştur gitmişizdir, vekilimizi oraya götürmüşümdür. İstanbul içinde birçok noktaya, partimizin düzenlediği birçok etkinliğe vekilimizi götürmüşümdür.

Özgür Karabat benim yanımda bir kişi ile para alışverişi için görüşmüş değildir.

Bir petrol istasyonunda (Başak Petrol) rüşvete aracılık ettiğim iddia ediliyor. Petrol istasyonundaki marketten çay, kahve almışımdır, tuvaletine gitmişimdir. Orada baz vermem hayatın olağan akışına uygundur.

Üzerime atılan bu suçlamayı kabul etmiyorum.

Tahliyesini talep etti.

13:09 | DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Duruşma Bulut Aydöner ve avukatlarının savunmasının ardından 14:00’e kadar ara verdi. Aranın ardından sanık savunmalarıyla başlaması bekleniyor.

11:45 | BULUT AYDÖNER: TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM

Abimin bana talimat vermesi söz konusu değildir, ne de ben ona talimat verebilirim. İddianamede, kendi şirketim adına arsa aldığım için şüpheliyim. Hakkımda isnat edilen suçları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum.

11:07 | İŞ İNSANI KARDEŞİ BULUT AYDÖNER YAPMAYA BAŞLADI

10:30 | DURUŞMA BAŞLADI

Duruşmaya Ekrem İmamoğlu, görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya’nın da bulunduğu tutuklu sanıklar cezaevinden getirildi.

İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu, sanatçı Ercan Saatçi, Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun’unda bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar salondaki yerini aldı.

Duruşma saat 10:30 sıralarından başladı.

10:27 | İMAMOĞLU SALONDA

Ekrem İmamoğlu salona getirildi. İmamoğlu'nun bugün dosyalarla geldiği görüldü.

09:55 | TARTIŞMA ÇIKTI

Mahkeme Başkanı'nın salona gelmesi üzerine yaşanan tartışma bildirildi. Mahkeme Başkanı, "El sallamakta bir mahsur yok." dedi.

09:50 | EL SALLAMA TARTIŞMASI

Jandarma ile tutuklu bulunan sanık Yavuz Saltık arasında tartışma çıktı. Davayı izlemeye gelenlere el sallayan Saltık'ı, jandarma uyardı. Kısa süreli bir tartışma yaşandı.

BULUT AYDÖNER HAKKINDAKİ SUÇLAMA

Savcılığın tutuklama talebiyle hazırladığı sevk yazısında, Bulut Aydöner'in şüpheli Baki Aydöner'in kardeşi olduğu, şüpheli Serbülent Danış'ın ifadesine göre; Baki Aydöner'in Danış'a, İBB'den aldığı ihalelerdeki hak edişlerin geciktirilmemesi için "sistem"e aktarılması amacıyla belli bir ödeme yapması gerektiğini söylediği kaydedildi. Danış'ın ise nakit sıkışıklığı olduğunu ancak taşınmaz devri yapabileceğini söylediği, Bulut Aydöner adına kayıtlı şirkete Şile'deki iki ayrı taşınmazı farklı tarihlerde karşılıksız devrettiği ve böylece hak ediş ödemelerini eksiksiz aldığı belirtildi.

SES VE GÖRÜNTÜ ALANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 402 sanıklı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Silivri'de görülen duruşma sırasında görüntü ve ses kaydı aldığı belirlenen şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri kampüsünde yer alan 1 nolu duruşma salonunda yapılan yargılama sırasında ses ve görüntü kaydı alarak, sosyal medyada paylaşan şahıslar hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alma' suçundan soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıkça, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne şüphelilerin tespitine yönelik talimat verildi.