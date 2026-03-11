BIST 13.200
DOLAR 44,09
EURO 51,07
ALTIN 7.339,17
HABER /  GÜNCEL

Halkbank’tan ABD’deki dava sürecine ilişkin yeni açıklama

Halkbank’tan ABD’deki dava sürecine ilişkin yeni açıklama

Halkbank, ABD'de 2019'dan bu yana devam eden ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması amacıyla imzalanan Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması'nın ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nde görüşülerek yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Abone ol

ABD'deki yaklaşık 9 yıldır süren dava sonuçlandı. ABD Adalet Bakanlığı ve Halkbank arasındaki ceza davasında uzlaşmaya varıldı. Karar sonrası Halkbank'tan yeni bir açıklama daha geldi. 

ABD'DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Davanın uzlaşma yoluyla sonlandırılması amacıyla imzalanan Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması, ABD Güney New York Bölge Mahkemesinde görüşülerek yürürlüğe girdi.

HALKBANK'TAN AÇIKLAMA

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında ifadelere yer verildi:

ABD'de Bankamıza karşı açılan ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması için ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Bankamız arasında imzalanan Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması, ABD Güney New York Bölge Mahkemesinde bugün görüşülmüş ve yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu anlaşma hem ABD Adalet Bakanlığı hem de Banka üzerinde bağlayıcıdır.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya mesaj: Türkiye bugün daha güçlü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya mesaj: Türkiye bugün daha güçlü!
ABD'de merakla beklenen veri açıklandı: Gram altında düşüş!
ABD'de merakla beklenen veri açıklandı: Gram altında düşüş!
Macron: Hepimiz aynı küresel ekonomik sonuçlarla karşı karşıyayız
Macron: Hepimiz aynı küresel ekonomik sonuçlarla karşı karşıyayız
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Aslı Baykal’dan Melih Gökçek iddiasına yanıt: Babam da annem de...
Aslı Baykal’dan Melih Gökçek iddiasına yanıt: Babam da annem de...
ABD ordusundan İran duyurusu: Limanlardan uzak durun!
ABD ordusundan İran duyurusu: Limanlardan uzak durun!
İBB yolsuzluk davasında üçüncü gün!
İBB yolsuzluk davasında üçüncü gün!
Gazprom açıkladı: TürkAkım ve Mavi Akım altyapısına 12 saldırı
Gazprom açıkladı: TürkAkım ve Mavi Akım altyapısına 12 saldırı
ABD ve İsrail saldırıları sürüyor! Tahran’da art arda patlamalar
ABD ve İsrail saldırıları sürüyor! Tahran’da art arda patlamalar
İsviçre, güvenlik gerekçesiyle Tahran'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı
İsviçre, güvenlik gerekçesiyle Tahran'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı
İran’dan füze stratejisinde değişiklik! 1 tondan fazla yük taşıyan canavarlar devreye giriyor
İran’dan füze stratejisinde değişiklik! 1 tondan fazla yük taşıyan canavarlar devreye giriyor
Trump'tan İran açıklaması: Hedef alınabilecek bir şey kalmadı
Trump'tan İran açıklaması: Hedef alınabilecek bir şey kalmadı