Aslı Baykal’dan Melih Gökçek iddiasına yanıt: Babam da annem de...

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın, Melih Gökçek’e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı teklif ettiği iddiası siyasette tartışma yarattı. Konuya ilişkin açıklama yapan Aslı Baykal, söz konusu teklife dair net bir bilgisi olmadığını belirtirken babası Deniz Baykal ile Melih Gökçek arasında iyi bir diyalog bulunduğunu söyledi.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın, Melih Gökçek’e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı teklif ettiği iddiası siyasetin en sıcak başlığı... Konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama da Baykal’ın kızı Aslı Baykal’dan geldi.

"ADAYLIK TEKLİFİNİ BİLMİYORUM"

Aslı Baykal, tv100.com Genel Yayın Yönetmeni Onur Şahanoğlu’na özel yaptığı açıklamada, söz konusu iddia hakkında net bir bilgiye sahip olmadığını söyleyerek “Babam Melih beye adaylık teklif etti mi bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

"BABAM DA ANNEM DE MELİH GÖKÇEK'İ ÇOK SEVERDİ"

Aslı Baykal açıklamasında, Deniz Baykal ile Melih Gökçek arasında iyi bir diyalog bulunduğunu da vurgulayan Aslı Baykal “Babam Deniz Baykal da annem de Melih Gökçek’i çok severdi. Aralarında çok iyi bir diyalog vardı.” şeklinde konuştu.

"BABAM GÖKÇEK'İ DEFALARCA TAKDİR ETMİŞTİ"

Aslı Baykal ayrıca babasının Melih Gökçek hakkında olumlu değerlendirmelerde bulunduğunu da söyleyerek, “Babam defalarca Melih Gökçek’i takdir etmişti, bunu bizzat biliyorum.” dedi.