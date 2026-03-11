BIST 13.200
DOLAR 44,09
EURO 51,06
ALTIN 7.328,21
HABER /  GÜNCEL

Aslı Baykal’dan Melih Gökçek iddiasına yanıt: Babam da annem de...

Aslı Baykal’dan Melih Gökçek iddiasına yanıt: Babam da annem de...

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın, Melih Gökçek’e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı teklif ettiği iddiası siyasette tartışma yarattı. Konuya ilişkin açıklama yapan Aslı Baykal, söz konusu teklife dair net bir bilgisi olmadığını belirtirken babası Deniz Baykal ile Melih Gökçek arasında iyi bir diyalog bulunduğunu söyledi.

Abone ol

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın, Melih Gökçek’e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı teklif ettiği iddiası siyasetin en sıcak başlığı... Konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama da Baykal’ın kızı Aslı Baykal’dan geldi.

"ADAYLIK TEKLİFİNİ BİLMİYORUM"

Aslı Baykal, tv100.com Genel Yayın Yönetmeni Onur Şahanoğlu’na özel yaptığı açıklamada, söz konusu iddia hakkında net bir bilgiye sahip olmadığını söyleyerek “Babam Melih beye adaylık teklif etti mi bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

"BABAM DA ANNEM DE MELİH GÖKÇEK'İ ÇOK SEVERDİ"

Aslı Baykal açıklamasında, Deniz Baykal ile Melih Gökçek arasında iyi bir diyalog bulunduğunu da vurgulayan Aslı Baykal “Babam Deniz Baykal da annem de Melih Gökçek’i çok severdi. Aralarında çok iyi bir diyalog vardı.” şeklinde konuştu.

"BABAM GÖKÇEK'İ DEFALARCA TAKDİR ETMİŞTİ"

Aslı Baykal ayrıca babasının Melih Gökçek hakkında olumlu değerlendirmelerde bulunduğunu da söyleyerek, “Babam defalarca Melih Gökçek’i takdir etmişti, bunu bizzat biliyorum.” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD ordusundan İran duyurusu: Limanlardan uzak durun!
ABD ordusundan İran duyurusu: Limanlardan uzak durun!
İBB yolsuzluk davasında üçüncü gün!
İBB yolsuzluk davasında üçüncü gün!
Gazprom açıkladı: TürkAkım ve Mavi Akım altyapısına 12 saldırı
Gazprom açıkladı: TürkAkım ve Mavi Akım altyapısına 12 saldırı
ABD ve İsrail saldırıları sürüyor! Tahran’da art arda patlamalar
ABD ve İsrail saldırıları sürüyor! Tahran’da art arda patlamalar
İsviçre, güvenlik gerekçesiyle Tahran'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı
İsviçre, güvenlik gerekçesiyle Tahran'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı
İran’dan füze stratejisinde değişiklik! 1 tondan fazla yük taşıyan canavarlar devreye giriyor
İran’dan füze stratejisinde değişiklik! 1 tondan fazla yük taşıyan canavarlar devreye giriyor
Trump'tan İran açıklaması: Hedef alınabilecek bir şey kalmadı
Trump'tan İran açıklaması: Hedef alınabilecek bir şey kalmadı
Tarihin en yüksek petrol rezervi piyasaya sürülecek
Tarihin en yüksek petrol rezervi piyasaya sürülecek
Gani Müjde, TRT'yi hedef aldı: Gerçek bambaşka çıktı
Gani Müjde, TRT'yi hedef aldı: Gerçek bambaşka çıktı
İsviçre, Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapatma kararı aldı
İsviçre, Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapatma kararı aldı
BBP Genel Başkanı Destici, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
BBP Genel Başkanı Destici, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
Uşak'ta dikkatsizlik canına mal oldu! Saman üstüne devrilince kurtulamadı
Uşak'ta dikkatsizlik canına mal oldu! Saman üstüne devrilince kurtulamadı