DÜNYA

ABD ordusundan İran duyurusu: Limanlardan uzak durun!

ABD ordusundan İran duyurusu: Limanlardan uzak durun!

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı, İran ile İsrail arasındaki çatışmalar sürerken liman çalışanları ve ticari gemi mürettebatına İran deniz kuvvetlerine ait araç ve askeri teçhizattan uzak durmaları yönünde uyarı yaptı.

ABD, İran-İsrail savaşı şiddetlenerek devam ediyor. İran'ın başkenti Tahran'da peş peşe patlama sesleri gelirken  ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yeni bir açıklama geldi.

'İRAN LİMANLARINDAN UZAK DURUN'

CENTCOM'dan yapılan açıklamada; liman işçileri, idari personel ve ticari gemi mürettebatının, İran deniz kuvvetlerine ait araç ve askeri teçhizattan uzak durması tavsiye edildi.

İran rejiminin Hürmüz Boğazı üzerindeki sivil limanları askeri operasyonlar için kullandığını belirten CENTCOM, bu durumun masum hayatları tehlikeye attığını vurguladı. Açıklamada, askeri amaçla kullanılan sivil limanların uluslararası hukuk uyarınca "koruma statüsünü kaybettiği" ve "meşru askeri hedef" haline geldiği ifade edildi.

