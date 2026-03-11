BIST 13.200
DOLAR 44,09
EURO 51,06
ALTIN 7.328,21
HABER /  DÜNYA

ABD ve İsrail saldırıları sürüyor! Tahran’da art arda patlamalar

ABD ve İsrail saldırıları sürüyor! Tahran’da art arda patlamalar

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken başkent Tahran’da art arda patlama sesleri duyuldu. Şehriyar ilçesinden gelen görüntülerde güçlü bir patlamanın ardından bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Abone ol

ABD ve İsrail'in saldırıları sürerken İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlama sesleri duyuldu. Şehriyar ilçesinden gelen görüntülerde güçlü bir patlamanın ardından bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ediyor.

GÜÇLÜ BİR PATLAMANIN ARDINDAN

Son olarak başkent Tahran'da art arda patlama sesleri duyuldu. Şehriyar ilçesinden gelen görüntülerde ise güçlü bir patlama sesinin ardından bölgeden yoğun duman bulutunun yükseldiği görüldü.

ÇOK SAYIDA ÜST DÜZEY YETKİLİ ÖLDÜ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
İsviçre, güvenlik gerekçesiyle Tahran'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı
İsviçre, güvenlik gerekçesiyle Tahran'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı
İran’dan füze stratejisinde değişiklik! 1 tondan fazla yük taşıyan canavarlar devreye giriyor
İran’dan füze stratejisinde değişiklik! 1 tondan fazla yük taşıyan canavarlar devreye giriyor
Trump'tan İran açıklaması: Hedef alınabilecek bir şey kalmadı
Trump'tan İran açıklaması: Hedef alınabilecek bir şey kalmadı
Tarihin en yüksek petrol rezervi piyasaya sürülecek
Tarihin en yüksek petrol rezervi piyasaya sürülecek
Gani Müjde, TRT'yi hedef aldı: Gerçek bambaşka çıktı
Gani Müjde, TRT'yi hedef aldı: Gerçek bambaşka çıktı
İsviçre, Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapatma kararı aldı
İsviçre, Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapatma kararı aldı
BBP Genel Başkanı Destici, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
BBP Genel Başkanı Destici, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
Uşak'ta dikkatsizlik canına mal oldu! Saman üstüne devrilince kurtulamadı
Uşak'ta dikkatsizlik canına mal oldu! Saman üstüne devrilince kurtulamadı
İran'dan 'Dünya Kupası' kararı!
İran'dan 'Dünya Kupası' kararı!
Hayatını kaybeden Orhan Kaynak için Trabzon'da tören düzenlendi
Hayatını kaybeden Orhan Kaynak için Trabzon'da tören düzenlendi
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AB Konseyi Başkanı Costa ile basın toplantısında konuştu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AB Konseyi Başkanı Costa ile basın toplantısında konuştu