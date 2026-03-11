Terör örgütü PYD'nin yöneticilerinden Salih Müslim öldü

Terör örgütü YPG/SDG'nin sözde siyasi kanadı YPG terör örgütü yöneticilerinden, Salih Müslim tedavi gördüğü hastanede öldü.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG/PYD'nin eski Eş Başkanı Salih Müslim, 75 yaşında öldü.

BÖBREK YETMEZLİĞİNDEN ÖLDÜ

Oğlu Amed Müslim'in yaptığı açıklamaya göre Müslim, Erbil'de tedavi gördüğü hastane böbrek yetmezliğinden can verdi.

KOBANİ'DE GÖMÜLECEK

Cenazeye dair bilgi paylaşan oğlu, babasının yarın sabah saat 08:00’de Erbil'den Rojava'ya ardından memleketi Kobani'de gömüleceğini açıkladı.

ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDEYDİ

Terör örgütünün Suriye kolunun 'ikinci adamı' olarak da nitelendirilen Müslim, hem aranan teröristler listesinde yer alması nedeniyle hem de Türk ordusuna karşıt propaganda amacıyla Avrupa'da sık sık yer değiştirmesiyle biliniyordu.