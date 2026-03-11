BIST 13.200
DOLAR 44,08
EURO 51,03
ALTIN 7.338,73
HABER /  GÜNCEL

Terör örgütü PYD'nin yöneticilerinden Salih Müslim öldü

Terör örgütü PYD'nin yöneticilerinden Salih Müslim öldü

Terör örgütü YPG/SDG'nin sözde siyasi kanadı YPG terör örgütü yöneticilerinden, Salih Müslim tedavi gördüğü hastanede öldü.

Abone ol

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG/PYD'nin eski Eş Başkanı Salih Müslim, 75 yaşında öldü.

BÖBREK YETMEZLİĞİNDEN ÖLDÜ

Oğlu Amed Müslim'in yaptığı açıklamaya göre Müslim, Erbil'de tedavi gördüğü hastane böbrek yetmezliğinden can verdi.

KOBANİ'DE GÖMÜLECEK

Cenazeye dair bilgi paylaşan oğlu, babasının yarın sabah saat 08:00’de Erbil'den Rojava'ya ardından memleketi Kobani'de gömüleceğini açıkladı. 

ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDEYDİ

Terör örgütünün Suriye kolunun 'ikinci adamı' olarak da nitelendirilen Müslim, hem aranan teröristler listesinde yer alması nedeniyle hem de Türk ordusuna karşıt propaganda amacıyla Avrupa'da sık sık yer değiştirmesiyle biliniyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Selçuk Özdağ’dan Minab’daki saldırı için uluslararası imza çağrısı
Selçuk Özdağ’dan Minab’daki saldırı için uluslararası imza çağrısı
İran basını: Tahran'daki kontrol noktalarına düzenlenen saldırılarda 10 kişi öldü
İran basını: Tahran'daki kontrol noktalarına düzenlenen saldırılarda 10 kişi öldü
Bakan Güler: Hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz
Bakan Güler: Hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz
AB liderleri, Rusya'ya yaptırımların gevşetilmesine karşı
AB liderleri, Rusya'ya yaptırımların gevşetilmesine karşı
Halkbank’tan ABD’deki dava sürecine ilişkin yeni açıklama
Halkbank’tan ABD’deki dava sürecine ilişkin yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya mesaj: Türkiye bugün daha güçlü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya mesaj: Türkiye bugün daha güçlü!
ABD'de merakla beklenen veri açıklandı: Gram altında düşüş!
ABD'de merakla beklenen veri açıklandı: Gram altında düşüş!
Macron: Hepimiz aynı küresel ekonomik sonuçlarla karşı karşıyayız
Macron: Hepimiz aynı küresel ekonomik sonuçlarla karşı karşıyayız
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Aslı Baykal’dan Melih Gökçek iddiasına yanıt: Babam da annem de...
Aslı Baykal’dan Melih Gökçek iddiasına yanıt: Babam da annem de...
ABD ordusundan İran duyurusu: Limanlardan uzak durun!
ABD ordusundan İran duyurusu: Limanlardan uzak durun!
İBB yolsuzluk davasında üçüncü gün!
İBB yolsuzluk davasında üçüncü gün!