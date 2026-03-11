BIST 13.200
AB liderleri, Rusya'ya yaptırımların gevşetilmesine karşı

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının liderleri, Rusya'ya yönelik yaptırımların gevşetilmemesi ve Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatın kaldırılmaması gerektiğini bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, G7 ülke ve hükümet liderlerinin katılımıyla Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomik sonuçlarına ilişkin düzenlenen video konferansın ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, İran ve Orta Doğu’daki endişe verici duruma koordineli bir yanıt vermek üzere G7 ortaklarıyla görüşme yapıldığı belirtilerek "Güvenlik ve küresel enerji piyasası üzerindeki etkiyi en aza indirmeye odaklanmış durumdayız." ifadeleri kullanıldı.

Acil önceliğin, özellikle küresel ekonomi için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan geçiş de dahil olmak üzere, enerji akışının devamını sağlamak olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırımların gevşetilmemesi gerektiği vurgulandı ve şunlar kaydedildi:

"Petrol tavan fiyatı uygulaması, piyasaları istikrara kavuşturmaya ve Rusya’nın gelirlerini sınırlamaya yardımcı olacaktır. Rusya’ya uygulanan yaptırımları gevşetmenin zamanı değil."

Açıklamada, çatışmanın genişlemesini önlemek ve istikrarı yeniden sağlamak için bölgedeki ortaklarla yakın işbirliği yapılması konusunda mutabık kalındığı aktarılarak "Küresel enerji arzındaki gerilimleri hafifletmek için Uluslararası Enerji Ajansının 400 milyon varillik acil durum petrol rezervini kullanıma sunma kararını memnuniyetle karşıladık." denildi.

