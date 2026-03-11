İran’dan füze stratejisinde değişiklik! 1 tondan fazla yük taşıyan canavarlar devreye giriyor

İran, ABD ve İsrail ile tırmanan gerilimde strateji değiştirerek bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığı taşıyan füzeleri kullanmayacağını duyurdu.

İran, ABD ve İsrail ile giderek tırmanan gerilimde taktiksel bir makas değişikliğine giderek, bundan böyle rakiplerine 1 tondan daha hafif savaş başlığı taşıyan füzeler fırlatmayacağını duyurdu.

İran İslam Devrim Muhafızları (IRGC) Hava Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi'nin bizzat açıkladığı bu karar, Orta Doğu'da zaten hareketli olan füze ve İHA savaşlarında riskleri yepyeni bir boyuta taşıyor.

Musevi'ye göre, gelecekteki fırlatmalar çok daha ağır yükler taşıyacak ve ABD-İsrail hedeflerine yönelik saldırıların şiddeti artacak. Analistler bu durumu, nicelikten ziyade "yıkıcı kapasitenin" ön plana çıktığı yeni bir aşama olarak tanımlıyor.

GERGİNLİĞİN ARKA PLANI VE "GERÇEK VAAT 4"

Bu stratejik değişim, 28 Şubat'ta başlayan ve İranlı yetkililerin açıklamasına göre dönemin Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil 1200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ABD ve İsrail saldırılarının ardından geldi.

Tahran yönetimi o günden bu yana bölgesel Amerikan askeri varlıklarını ve İsrail'i füze yağmuruna tutuyor. Babasının yerine geçen yeni Dini Lider Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'e atfedilen "Gerçek Vaat 4 Operasyonu", bu ağır misillemenin en güncel aşamasını oluşturuyor.

SÜRÜ TAKTİKLERİNDEN DEV SAVAŞ BAŞLIKLARINA

Çatışmaların ilk evrelerinde İran, hava savunma sistemlerini sayıca boğmak için ağırlıklı olarak ucuz Şahed serisi İHA'lara ve hafif füzelere güveniyordu. Ancak artık odak noktası Fattah-2, Şahab-3 ve Hürremşehr gibi devasa yük taşıma kapasitesine sahip platformlara kaymış durumda.

Jeopolitik analist Shanaka Anselm Perera'nın vurguladığı gibi: "Savaş başlığı bir ton ağırlığına ulaştığında, savunmadaki başarısızlığın bedeli ikiye katlanır; çünkü çarpma anındaki yıkıcı etki alanı iki katına çıkar."

Yani, tek bir füzenin bile hava savunma ağını aşıp hedefe ulaşması, artık eskisinden çok daha ağır bir yıkım anlamına geliyor.

ABD FÜZELERİ DURDURMAK İÇİN SERVET HARCIYOR

İran'ın önceki stratejisi büyük ölçüde maliyet asimetrisine dayanıyordu. Tanesi 30-50 bin dolar olan Şahed İHA'larını durdurmak için savunmacılar milyonlarca dolarlık sistemler kullanmak zorundaydı:

İran'ın daha ağır füzeler kullanması savunma tarafındaki önleme ihtiyacını ortadan kaldırmıyor; aksine, savunmacıları aynı güvenlik seviyesini koruyabilmek ve füzelerin hedefe ulaşma riskini sıfıra indirmek için gökyüzüne daha fazla ve daha pahalı önleyici ateşlemeye mecbur bırakıyor.

İRAN'IN CEPHANELİĞİNDE HANGİ FÜZELER 1 TONDAN FAZLA?

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'ne göre İran, Orta Doğu'nun en çeşitli füze cephaneliklerinden birine sahip.

Hürremşehr: 3.000 kilometre menzile ulaşabilen ve 1.800 kilograma kadar yük taşıyabilen (Kuzey Kore teknolojisinden ilham aldığı düşünülen) balistik füze.

Hoveyzeh ve Soumar: 2.4 tona kadar yük taşıyabilen ve 3.000 km menzile sahip seyir füzeleri.

Üstelik bu sistemlerin bazılarının, iniş sırasında yön değiştirerek (MaRV) önlenmeyi zorlaştıran teknolojilere sahip olduğu tahmin ediliyor.

Son ABD ve İsrail saldırılarının İran'ın fırlatma altyapısına zarar verdiği düşünülse de, Tahran'ın verdiği mesaj çok net:

Çatışma artık gökyüzünü dolduran ucuz dronların sayısal yarışından çıktı, daha az sayıda ama çok daha ölümcül silahların konuşacağı bir evreye girdi. Bu tırmanış, bölgedeki hava savunma şemsiyelerini hem teknik hem de ekonomik olarak limitlerine kadar zorlayacak.