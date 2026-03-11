İzmir'de Fatma Kara'yı döverek öldürmüştü! Mahkemede kendini böyle savundu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi Fatma Kara'yı darbederek öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Abone ol

Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık O.G. ile hayatını kaybeden Fatma Kara'nın ailesi, taraf avukatları katıldı. Duruşma salonunda maktul yakınları ile sanık arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Mahkeme başkanının söz verdiği sanık, Kara'nın bakıcı olarak çalıştığı eve giderek konuşmak istediğini belirterek, "Bir süre yolda yürümeye başladık. Tartıştığımızda bana 'eşinden boşanacaksın' demesi üzerine ayrılmak istediğimi söyledim. Hakaretler ve kötü sözler söyleyince kendimi kaybettim. Yere doğru ittirdim. Öldürme amacım yoktu, Fatma'nın öldüğünü de karakolda öğrendim." dedi.

Tanık olarak dinlenen maktul Kara'nın babası Yılmaz Kara ise sanığın kızını sürekli tehdit ederek baskı altına aldığını iddia etti.

Duruşma ertelendi

Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini ve sanığın üzerine atılı suçların mahiyeti nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme, sanığın mevcut halinin devamına hükmedip duruşmayı erteledi.

Baba Kara, duruşma sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, sanığa verilecek cezanın örnek teşkil etmesini istedi. Sanığın yalan beyanlarda bulunduğunu öne süren Kara, "Kızım öldürüldüğünden beri hayatım bozuldu, uyku uyuyamıyorum. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de açıklama yaptı.

Olay: İzmir'in Ödemiş ilçesi Türkmen Mahallesi'nde 11 Mart 2025'te O.G. (35), eski sevgilisi Fatma Kara (27) ile sokakta tartışmış sonra darbetmişti.

Kadın olay yerinde hayatını kaybetmiş, adliyeye sevk edilen O.G. tutuklanmıştı. Kara, ölümünden önce sanık hakkında "tehdit" ve "hakaret" iddiasıyla dava açmış, 18 Haziran 2025'te O.G.'ye indirimsiz 9 ay hapis cezası verilmişti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca Kara'nın ölümüyle ilgili sanık O.G. hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.