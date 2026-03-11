BIST 13.200
Trump'tan İran açıklaması: Hedef alınabilecek bir şey kalmadı

ABD Başkanı Donald Trump: İran savaşı yakında bitecek, ben ne zaman istersem o zaman biter. İran'da pratik olarak vurulabilecek hiçbir hedef kalmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik devam eden saldırılar hakkında ABD basınına telefonla açıklamalarda bulundu.

Trump, İran ile savaşın "yakında" sona ereceğini belirterek, "Ne zaman bitmesini istersem, o zaman bitecek" dedi.

İran’da hedef alınacak neredeyse hiçbir şeyin kalmadığını ifade eden Trump, "Savaş çok iyi gidiyor. Planlanan takvimin çok ilerisindeyiz. İlk altı haftalık süre içinde bile mümkün olduğunu düşündüğümüzden daha fazla hasar verdik" dedi.

İran'ın düşmanlığının İsrail ve ABD'nin ötesine, bölgedeki Körfez ülkelerine de yayıldığını söyleyen Trump, "Orta Doğu'nun geri kalanını da hedefe almışlardı. 47 yıldır neden oldukları ölüm ve yıkımın bedelini ödüyorlar. Bu bir intikam. Bu kadar kolay kurtulamayacaklar" dedi.

