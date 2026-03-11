Üçüncü Dünya Savaşı'nın en güçlü ülkeleri! İşte Türkiye'nin sırası!

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI KAPIDA!

Basra Körfezi’nin mayınlanması ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla küresel enerji akışı felç olurken, bu kıvılcım Ukrayna’dan Pasifik’e kadar uzanan tüm fay hatlarını aynı anda harekete geçirdi.

Vekil güçlerin devreden çıktığı ve devlerin doğrudan namlu ucuyla konuştuğu bu süreç, 21. yüzyılın en büyük kabusu olan Üçüncü Dünya Savaşı’nı artık bir senaryo olmaktan çıkarıp günlük hayatın sert bir gerçeği haline getirdi