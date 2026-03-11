Üçüncü Dünya Savaşı'nın en güçlü ülkeleri! İşte Türkiye'nin sırası!
Üçüncü dünya savaşı kapıda! İran, ABD-İsrail savaşı dünyayı büyük bir savaşa doğru sürüklüyor. Peki bu olası büyük bir savaşta en güçlü ülkeler hangileri olur?
ORTA DOĞU'DA KRİZ BÜYÜYOR!
ABD ve İsrail’in "Epic Fury" operasyonuyla İran’ın dini lideri Ali Hamaney’i Tahran’daki konutunda vurarak öldürmesi, Orta Doğu’yu geri dönülemez bir topyekûn savaşın içine sürükledi.
ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI KAPIDA!
Basra Körfezi’nin mayınlanması ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla küresel enerji akışı felç olurken, bu kıvılcım Ukrayna’dan Pasifik’e kadar uzanan tüm fay hatlarını aynı anda harekete geçirdi.
Vekil güçlerin devreden çıktığı ve devlerin doğrudan namlu ucuyla konuştuğu bu süreç, 21. yüzyılın en büyük kabusu olan Üçüncü Dünya Savaşı’nı artık bir senaryo olmaktan çıkarıp günlük hayatın sert bir gerçeği haline getirdi
OLASI ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINDA EN GÜÇLÜ ÜLKELER ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan bu son suikast ve füze yağmuru sonrası, yapay zeka son 10 yıldaki gelişmeleri detaylı analiz ederek olası bir büyük savaşta ayakta kalma ihtimali en yüksek 50 ülke ve başarı oranları belirlendi.
İŞTE OLASI ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINDA EN GÜÇLÜ ÜLKELER!
30) TAYLAND | SAVAŞ GÜCÜ: %44
Güneydoğu Asya lojistik merkezi.