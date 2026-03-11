BIST 13.128
DOLAR 44,09
EURO 51,16
ALTIN 7.354,91
HABER /  SPOR

Beşiktaş, Cengiz Ünder'in kalemini kırdı

Beşiktaş, Cengiz Ünder'in kalemini kırdı

Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Beşiktaş'ın Cengiz Ünder'i gelecek sezon kadroda düşünmediği ve satın alma opsiyonunu kullanmayacağı iddia edildi.

Abone ol

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlamasıyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın'ın, milli futbolcu Cengiz Ünder'i yeni sezon planları arasında düşünmediği öne sürüldü.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Cengiz Ünder'in sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunu kullanmayı planlamıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda siyah-beyazlıların yeni sezon kadrosunda farklı alternatiflere yönelmek istediği ifade edildi.

GELECEĞİ SEZON SONUNDA NETLEŞECEK

Bu gelişmenin ardından Cengiz Ünder'in sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Milli futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği ise sezon bitiminde netlik kazanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Kurum duyurdu! İstanbul'da sosyal konut kuraları bayramdan sonra çekilecek
Bakan Kurum duyurdu! İstanbul'da sosyal konut kuraları bayramdan sonra çekilecek
İran'ın misillemesi nedeniyle İsrail genelinde sirenler çaldı
İran'ın misillemesi nedeniyle İsrail genelinde sirenler çaldı
İsmail Çetin kaleme aldı: Alevîlik Yol, Bektaşîlik Medeniyettir
İsmail Çetin kaleme aldı: Alevîlik Yol, Bektaşîlik Medeniyettir
Bakan Işıkhan duyurdu! Emeklilerin aylıkları ve bayram ikramiyeleri yatırılıyor
Bakan Işıkhan duyurdu! Emeklilerin aylıkları ve bayram ikramiyeleri yatırılıyor
İsrail basını "ABD için büyük darbe" başlığıyla duyurdu! İran THAAD'ın radarını imha etti
İsrail basını "ABD için büyük darbe" başlığıyla duyurdu! İran THAAD'ın radarını imha etti
İspanya, İsrail büyükelçisini geri çağırdı
İspanya, İsrail büyükelçisini geri çağırdı
SGK'dan "asgari ücret" genelgesi
SGK'dan "asgari ücret" genelgesi
İran'dan 11 günde en az 839 füze saldırısı
İran'dan 11 günde en az 839 füze saldırısı
İtalya Başbakanı Meloni, İran'daki ilkokulun vurulmasını şiddetle kınadı
İtalya Başbakanı Meloni, İran'daki ilkokulun vurulmasını şiddetle kınadı
FBI'ın Epstein dosyalarına yabancı hacker sızmış
FBI'ın Epstein dosyalarına yabancı hacker sızmış
Babacan Yapı'dan Ramazan Bayramı'na özel konut kampanyası
Babacan Yapı'dan Ramazan Bayramı'na özel konut kampanyası
Putin'in özel temsilcisinden korkutan açıklama: "Sıradaki kriz..."
Putin'in özel temsilcisinden korkutan açıklama: "Sıradaki kriz..."