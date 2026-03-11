SGK'dan "asgari ücret" genelgesi

SGK tarafından yayımlanan 2026 yılı asgari ücret desteği genelgesine göre, işverenlere sigortalı başına aylık 1.269,90 TL destek sağlanırken; yararlanma şartları arasında borçsuzluk, istihdam sayısını koruma ve bildirimlerin yasal süresinde yapılması gibi kriterler yer aldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenlerin maliyetlerini düşürmek ve istihdamı korumak amacıyla yürütülecek olan 2026 yılı asgari ücret desteğine ilişkin usul ve esasları yayımladığı genelge ile netleştirdi. Genelge ile günlük ve aylık bazda sağlanacak destek tutarları ile bu destekten yararlanma şartları ayrıntılı olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

DESTEK TUTARLARI VE KAPSAM BELİRLENDİ

Yayımlanan genelgeye göre, 2026 yılı boyunca uygulanacak asgari ücret desteği günlük 42,33 TL olarak belirlendi. Aylık bazda yapılan hesaplamada ise (30 gün üzerinden) işverenlere sigortalı başına 1.269,90 TL tutarında destek sağlanacak.

Söz konusu destekten, uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olarak çalışan sigortalılar için yararlanılabilecek. Ancak genelgede, işsizlik sigortasına ait hem sigortalı hem de işveren hissesi primlerinin bu destek kapsamı dışında tutulduğu özellikle vurgulandı.

YARARLANMA ŞARTLARI VE PRİM GÜN SAYISI HESAPLAMASI

Desteğin hesaplanmasında 2025 yılının verileri baz alınacak. İlgili ayda yasal süresinde veya süresi dışında verilen asıl ve ek beyannamelerin toplamından, iptal niteliğindeki belgelerdeki gün sayısı düşülerek toplam prim ödeme gün sayısı elde edilecek.

İşverenlerin bu avantajdan faydalanabilmesi için belirlenen temel şartlar şunlardır:

ZAMANINDA BİLDİRİM: 2026 yılının Ocak ve Aralık ayları arasındaki tüm Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin (APHB) veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin (MPHB) yasal süresi içinde verilmesi.

PRİM ÖDEME DÜZENİ: Sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmiş olması ve işyerinin geçmişe dönük ödeme süresi geçmiş prim borcu, idari para cezası veya gecikme zammı borcunun bulunmaması (Borçları yapılandırılan veya tecil/taksitlendirilen işyerleri bu şartı sağlamış sayılacaktır).

EKSİK BİLDİRİM YAPILMAMASI: Sigorta Primine Esas Kazanç (SPEK) tutarının eksik bildirildiği veya hiç bildirilmediği yönünde bir tespitin bulunmaması.

KAYIT DIŞI İSTİHDAM DENETİMİ: 2026 yılı boyunca sigortasız işçi çalıştırıldığına veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığına dair herhangi bir tespitin yapılmamış olması.

İSTİHDAMI KORUMA KRİTERİ

Genelgede yer alan kritik bir diğer madde ise 2026 yılı öncesinde tescil edilmiş işyerlerini kapsıyor. Bu işyerlerinin destekten yararlanabilmesi için; 2026 yılının ilgili aylarındaki uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalı sayısının, 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde en az bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısından az olmaması gerekiyor.