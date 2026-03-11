İspanya, İsrail büyükelçisini geri çağırdı

İspanya hükümeti, İsrail ile diplomatik gerilimin arttığı dönemde Tel Aviv’deki büyükelçisini geri çekme kararı aldı.

Karar, İspanya'nın resmi gazetesinde yer ⁠alırken İspanya Dışişleri Bakanlığı kaynağı ülkenin İsrail'deki temsilciliğinin maslahatgüzar seviyesine indirildiğini belirtti.

İRAN SAVAŞI'NIN GÖLGESİNDE DİPLOMATİK GERİLİM

Bu gelişme, İspanya ile ABD arasında İran’a yönelik savaş nedeniyle yaşanan diplomatik gerilimin ardından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Madrid yönetiminin ABD-İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonuna karşı çıkması nedeniyle İspanya ile ticareti kesme tehdidinde bulunmuştu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, salı günü yaptığı açıklamada hem Washington’daki İspanya Büyükelçiliği’nin hem de Madrid’deki ABD Büyükelçiliği’nin “tam bir normallik içinde” faaliyet göstermeye devam ettiğini söyledi.

SANCHEZ'İN SAVAŞ KARŞITI TUTUMU

Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki sol hükümet, geçtiğimiz hafta ABD-İsrail’in İran’a yönelik savaşını “tehlikeli ve yasa dışı” olarak nitelendirmişti. Madrid ayrıca ABD uçaklarının İran’a yönelik operasyonlarda İspanya’nın güneyindeki askeri üsleri kullanmasını da yasakladı.

Trump ise 3 Mart’ta yaptığı açıklamada, Madrid yönetimine karşı tam kapsamlı ticaret ambargosu uygulayabileceği tehdidinde bulundu.