BIST 13.128
DOLAR 44,09
EURO 51,16
ALTIN 7.354,91
HABER /  DÜNYA

İspanya, İsrail büyükelçisini geri çağırdı

İspanya, İsrail büyükelçisini geri çağırdı

İspanya hükümeti, İsrail ile diplomatik gerilimin arttığı dönemde Tel Aviv’deki büyükelçisini geri çekme kararı aldı.

Abone ol

Karar, İspanya'nın resmi gazetesinde yer ⁠alırken İspanya Dışişleri Bakanlığı kaynağı ülkenin İsrail'deki temsilciliğinin maslahatgüzar seviyesine indirildiğini belirtti.

İRAN SAVAŞI'NIN GÖLGESİNDE DİPLOMATİK GERİLİM

 Bu gelişme, İspanya ile ABD arasında İran’a yönelik savaş nedeniyle yaşanan diplomatik gerilimin ardından geldi.

 ABD Başkanı Donald Trump, Madrid yönetiminin ABD-İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonuna karşı çıkması nedeniyle İspanya ile ticareti kesme tehdidinde bulunmuştu. 

 İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, salı günü yaptığı açıklamada hem Washington’daki İspanya Büyükelçiliği’nin hem de Madrid’deki ABD Büyükelçiliği’nin “tam bir normallik içinde” faaliyet göstermeye devam ettiğini söyledi.

 SANCHEZ'İN SAVAŞ KARŞITI TUTUMU

 Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki sol hükümet, geçtiğimiz hafta ABD-İsrail’in İran’a yönelik savaşını “tehlikeli ve yasa dışı” olarak nitelendirmişti. Madrid ayrıca ABD uçaklarının İran’a yönelik operasyonlarda İspanya’nın güneyindeki askeri üsleri kullanmasını da yasakladı.

 Trump ise 3 Mart’ta yaptığı açıklamada, Madrid yönetimine karşı tam kapsamlı ticaret ambargosu uygulayabileceği tehdidinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
SGK'dan "asgari ücret" genelgesi
SGK'dan "asgari ücret" genelgesi
İran'dan 11 günde en az 839 füze saldırısı
İran'dan 11 günde en az 839 füze saldırısı
İtalya Başbakanı Meloni, İran'daki ilkokulun vurulmasını şiddetle kınadı
İtalya Başbakanı Meloni, İran'daki ilkokulun vurulmasını şiddetle kınadı
FBI'ın Epstein dosyalarına yabancı hacker sızmış
FBI'ın Epstein dosyalarına yabancı hacker sızmış
Babacan Yapı'dan Ramazan Bayramı'na özel konut kampanyası
Babacan Yapı'dan Ramazan Bayramı'na özel konut kampanyası
Putin'in özel temsilcisinden korkutan açıklama: "Sıradaki kriz..."
Putin'in özel temsilcisinden korkutan açıklama: "Sıradaki kriz..."
Satışlar durma noktasına geldi! Oto ses sistemi esnafı düzenleme bekliyor
Satışlar durma noktasına geldi! Oto ses sistemi esnafı düzenleme bekliyor
Tayland bandıralı gemiye füze saldırısı!
Tayland bandıralı gemiye füze saldırısı!
Pusula Holding'te üst düzey atama
Pusula Holding'te üst düzey atama
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul Türkiye’yi ziyaret edecek
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul Türkiye’yi ziyaret edecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
1 yaşındaki Salih bebeğin kahreden ölümü
1 yaşındaki Salih bebeğin kahreden ölümü