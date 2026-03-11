Babacan Yapı'dan Ramazan Bayramı'na özel konut kampanyası

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Babacan Yapı, Ramazan Bayramı'na özel tüm projelerinde geçerli, peşinatsız ve faizsiz 24 ay taksit imkanı sunan kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında şirketin İstanbul'daki Babacan Central, Port Royal ve Babacan Lagoon projelerinde konut sahibi olmak isteyenlere peşinatsız ve peşin fiyatına 24 ay taksit imkanı sunuluyor.

Babacan Yapı'nın öz kaynaklarıyla sunulan model, bankaya ihtiyaç duymadan konuta erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

Beylikdüzü'nde konumlanan Babacan Central, 130 bin metrekare inşaat alanına sahip bir proje olarak konut, ticaret ve sosyal yaşam alanlarını bir arada barındıracak şekilde planlandı. Projede Beylikdüzü'nde A Plus ofis konseptinin yanı sıra Meydan AVM alanı, tıp merkezi ve çeşitli sosyal donatılar yer alıyor. Teslimlerin aralık ayında başlaması planlanıyor.

D-100 Karayolu üzerinde konumlanan Babacan Central, metrobüs ve metro duraklarına yürüme mesafesinde bulunmasıyla İstanbul'un birçok noktasına ulaşım imkanı sağlıyor.

Toplam 814 daire ve 51 ticari üniteden oluşan Port Royal'de, 1+0'dan 3,5+1'e kadar farklı daire tipleri yer alıyor. E-5 ve Basın Ekspres yoluna paralel konumdaki proje, metrobüse 300 metre mesafede bulunuyor.

İstanbul'un gelişen bölgelerinden 5. Levent'te hayata geçirilen Babacan Lagoon ise 36 bin metrekare inşaat alanı üzerinde 251 daireden oluşuyor. Projede 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire tipleri yer alırken teslimlerin Aralık 2027'de yapılması planlanıyor.

TEM otoyoluna yakın konumda bulunan Babacan Lagoon, Tarihi Yarımada, Maslak ve Levent gibi iş ve yaşam merkezlerine yakınlığıyla dikkati çekiyor.

'Güçlü bir değer artışı elde edeceğine inanıyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, konuta erişimi kolaylaştıran finansman modelleri geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Babacan, gayrimenkul sektörünün uzun vadeli güven ve sürdürülebilir değer üretimi üzerine kurulu bir alan olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Babacan Holding olarak geliştirdiğimiz projelerde hem yatırımcılar hem de konut sahibi olmak isteyenler için güçlü fırsatlar sunmaya odaklanıyoruz. Bayrama özel başlattığımız kampanya ile peşinatsız ve peşin fiyatına 24 ay taksit imkanı sağlayarak konuta erişimi kolaylaştırmayı hedefledik.'

İstanbul'un gelişen bölgelerinde hayata geçirdikleri projelerin yatırım açısından önemli fırsatlar sunduğunu aktaran Babacan, 'Babacan Central, Port Royal ve Babacan Lagoon projelerimiz, konumları, mimari kaliteleri ve güçlü sosyal donatılarıyla hem yaşam hem de yatırım açısından yüksek potansiyel taşıyor. Özellikle merkezi lokasyonlarda geliştirdiğimiz projelerimizde yatırımcılarımızın orta ve uzun vadede güçlü bir değer artışı elde edeceğine inanıyoruz.' ifadelerini kullandı.