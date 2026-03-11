Altın fiyatları rekor tazeliyor! Gram, çeyrek ve tam altın bugün ne kadar?

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA), Orta Doğu'daki gerilimle tırmanan petrol fiyatlarını dizginlemek için sunduğu tarihi rezerv hamlesi, altın piyasasını hareketlendirdi. Ons altın 5.198 dolar sınırında tutunurken, iç piyasada gram altın 7.400 TL eşiğini zorluyor. Yatırımcıların takibindeki 11 Mart 2026 Çarşamba güncel verilerine göre; çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ile bilezik fiyatlarında son durum netleşti. İşte canlı alış-satış rakamları…