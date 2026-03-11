Altın fiyatları rekor tazeliyor! Gram, çeyrek ve tam altın bugün ne kadar?
Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA), Orta Doğu kaynaklı enerji krizine karşı tarihin en büyük petrol rezervi hamlesini planlaması altın fiyatlarını tetikledi. Güvenli liman arayışıyla ons altın 5.200 dolar sınırına dayanırken, gram altın 7.400 liraya yaklaştı. 11 Mart 2026 Çarşamba günü yatırımcıların odağındaki 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam ve çeyrek altın fiyatlarında son durum netleşti. İşte güncel alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.364,02
Satış: 7.364,91
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.197,14
Satış: 5.198,40
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.782,44
Satış: 12.041,63