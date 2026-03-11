BIST 13.152
1 yaşındaki Salih bebeğin kahreden ölümü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde piknik tüpünden sızan gazdan etkilenen bebek, hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Caddesi 704 Sokak'taki 3 katlı binanın 2. katında oturan ailenin mutfakta kullandığı piknik tüpünden gaz sızdı.

Tüpten sızan gazdan 1 yaşındaki Salih B'nin etkilendiğini fark eden anne Hazal B, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bebeğin cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

