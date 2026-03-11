BIST 13.128
Tayland bandıralı gemiye füze saldırısı!

Tayland Donanması, Hürmüz Boğazı yakınlarında Tayland bandıralı bir dökme yük gemisine füze saldırısı düzenlendiğini ve 23 kişilik mürettebatın 3'ünden haber alınamadığını duyurdu.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland Donanması, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir limandan Hindistan'a gitmek üzere hareket eden Tayland bandıralı dökme yük gemisine ilişkin açıklama yaptı.

Geminin, Hürmüz Boğazı'nı geçmesinin ardından iki füzeyle saldırıya uğradığı, arka bölümünde ve makine dairesinde patlama meydana geldiği belirtildi.

Tayland vatandaşı 23 kişilik mürettebattan 20'sinin cankurtaran botlarıyla Umman'daki bir limana ulaştığı, 3 kişiden ise haber alınamadığı ifade edildi.

Umman Donanmasından birliklerin, gemide olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşmaya çalıştığı aktarıldı.

Tayland Donanmasının da mürettebatın tamamının Tayland'a güvenli dönüşü için gerekli işbirliklerini yaptığı kaydedildi.

