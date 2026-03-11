Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri kura çekimiyle belirlendi. Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri tek maç üzerinden oynanacak. İşte eşleşmeler...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025/26 sezonunun grup etabı tamamlandı. Kupada son hafta maçlarının ardından çeyrek finale kalan takımlar belli olmuştu. Türkiye Kupası'nda yapılacak kura çekimiyle çeyrek final ve yarı finaldeki muhtemel eşlemeler belli oldu.

Türkiye Kupası'nda gruplarını ilk sırada tamamlayan Beşiktaş, Galatasaray ve Samsunspor'a ek olarak en iyi grup ikincisi olan Konyaspor, kuraya seri başı olarak katıldı.

Alanyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Trabzonspor ise kurada seri başı olmayan takımlar arasında yer aldı. Kupa formatı gereği aynı grupta yer alan takımlar çeyrek finalde eşleşmedi. Türkiye Kupası'ndaki kura çekiminin ardından çeyrek final eşleşmeleri:

Beşiktaş - Alanyaspor

Konyaspor - Fenerbahçe

Galatasaray-Gençlerbirliği

Samsunspor-Trabzonspor

Yarı final eşleşmeleri:

Galatasaray-Gençlerbirliği'nin galibi Samsunspor-Trabzonspor karşılaşmasının galibiyle yarı final oynayacak. (Galatasaray-Gençlerbirliği / Samsunspor-Trabzonspor)

Beşiktaş - Corendon Alanyaspor galibi Konyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak. (Beşiktaş-Alanyaspor / Konyaspor-Fenerbahçe)

Çeyrek final maçları 21-22-23 Nisan'da oynanacak. Yarı final maçları 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde, final ise 24 Mayıs tarihinde yapılacak. Finalin oynanacağı stadyum daha sonra ilan edilecek.