BIST 13.154
DOLAR 44,09
EURO 51,19
ALTIN 7.352,39
HABER /  SPOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri kura çekimiyle belirlendi. Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri tek maç üzerinden oynanacak. İşte eşleşmeler...

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025/26 sezonunun grup etabı tamamlandı. Kupada son hafta maçlarının ardından çeyrek finale kalan takımlar belli olmuştu. Türkiye Kupası'nda yapılacak kura çekimiyle çeyrek final ve yarı finaldeki muhtemel eşlemeler belli oldu.

Türkiye Kupası'nda gruplarını ilk sırada tamamlayan Beşiktaş, Galatasaray ve Samsunspor'a ek olarak en iyi grup ikincisi olan Konyaspor, kuraya seri başı olarak katıldı.

Alanyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Trabzonspor ise kurada seri başı olmayan takımlar arasında yer aldı. Kupa formatı gereği aynı grupta yer alan takımlar çeyrek finalde eşleşmedi. Türkiye Kupası'ndaki kura çekiminin ardından çeyrek final eşleşmeleri:

Beşiktaş - Alanyaspor
Konyaspor - Fenerbahçe
Galatasaray-Gençlerbirliği
Samsunspor-Trabzonspor

Yarı final eşleşmeleri:

Galatasaray-Gençlerbirliği'nin galibi Samsunspor-Trabzonspor karşılaşmasının galibiyle yarı final oynayacak. (Galatasaray-Gençlerbirliği / Samsunspor-Trabzonspor)

Beşiktaş - Corendon Alanyaspor galibi Konyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak. (Beşiktaş-Alanyaspor / Konyaspor-Fenerbahçe)

Çeyrek final maçları 21-22-23 Nisan'da oynanacak. Yarı final maçları 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde, final ise 24 Mayıs tarihinde yapılacak. Finalin oynanacağı stadyum daha sonra ilan edilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
1 yaşındaki Salih bebeğin kahreden ölümü
1 yaşındaki Salih bebeğin kahreden ölümü
Londra'da planlanan Kudüs Günü yürüyüşü yasaklandı
Londra'da planlanan Kudüs Günü yürüyüşü yasaklandı
İsrail'de Af Dairesi, Netanyahu'nun af talebine ilişkin görüşünü sundu
İsrail'de Af Dairesi, Netanyahu'nun af talebine ilişkin görüşünü sundu
Müsavat Dervişoğlu'ndan ABD/İsrail-İran savaşı açıklaması
Müsavat Dervişoğlu'ndan ABD/İsrail-İran savaşı açıklaması
Davutoğlu: "Türkiye'nin savaşın etkilerinden uzakta kalma politikası doğrudur ama..."
Davutoğlu: "Türkiye'nin savaşın etkilerinden uzakta kalma politikası doğrudur ama..."
Kahramanmaraş'ta deprem Kandilli duyurdu
Kahramanmaraş'ta deprem Kandilli duyurdu
Putin'in özel temsilcisinden korkutan açıklama: "Sıradaki kriz..."
Putin'in özel temsilcisinden korkutan açıklama: "Sıradaki kriz..."
2025-TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı
2025-TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı
Hakan Atilla'dan dikkat çeken Halkbank davası açıklaması: İsrail'in parmak izleri var
Hakan Atilla'dan dikkat çeken Halkbank davası açıklaması: İsrail'in parmak izleri var
İran füzelerini teknoloji devlerine çevirdi! Hedef listesi paylaşıldı
İran füzelerini teknoloji devlerine çevirdi! Hedef listesi paylaşıldı
Putin ve Aliyev telefonda görüştü
Putin ve Aliyev telefonda görüştü
Erdoğan emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihini açıkladı
Erdoğan emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihini açıkladı