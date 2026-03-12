İsrail, Lübnan'ı karadan işgale başladı

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki bazı noktalarda karadan ilerlediği ve bölgedeki beldelere yoğun hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalarda karadan işgal için ilerledi.

AA muhabirinin bölgeden bildirdiğine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki beldelere yoğun hava saldırıları düzenliyor.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A TEHDİT

İsrail'in Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı silahsızlandırmaması halinde ülkenin sivil kurumlarını hedef alacağı tehdidinde bulunduğu bildirildi.

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail’in akşam saatlerinde ABD ve Avrupa ülkeleri aracılığıyla Beyrut yönetimini Hizbullah konusunda tehdit ettiği aktarıldı.

"HİZBULLAH DİZGİNLENMEZSE ULUSAL ALTYAPIYA SALDIRACAĞIZ"

Tel Aviv yönetiminin, "Hizbullah dizginlenmezse ulusal altyapıya saldıracağız. Sorumluluk Lübnan devletine aittir." mesajını Lübnan'a ilettiği belirtildi.

Kanal 12’ye konuşan İsrailli bir yetkili ise Hizbullah’ın 100 roketle saldırı düzenlemesinin ardından Lübnan'a şiddetli saldırılar yapacaklarının altını çizdi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ise üst düzey askeri ve siyasi yetkililerle bir araya gelerek Hizbullah ve Lübnan’a düzenledikleri saldırıları ele aldığı aktarıldı.