BIST 13.200
DOLAR 44,10
EURO 51,08
ALTIN 7.319,15
HABER /  GÜNCEL

MHP Aksaray Milletvekili Kaşlı, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi

MHP Aksaray Milletvekili Kaşlı, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın, parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Abone ol

MHP'li Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 27-28. Dönem Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın, Bahçeli'nin talimatıyla "tedbirli" olarak kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.

"BAHÇELİ'NİN TALİMATLARIYLA TEDBİRLİ OLARAK KESİN İHRAÇ TALEBİYLE PARTİ DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLMİŞTİR"

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"27. ve 28. dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları nedeniyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edilmiştir."

MHP'Lİ KAŞLI İSTİFA ETTİ

MHP tarafından kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MHP'den istifa etti.

Kaşlı, yaptığı açıklamada, "TBMM MHP Grup Yönetim Kurulu ve parti üyeliğimden, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın'ın talebi üzerine istifa ediyorum. Kamuoyuna gerekli açıklama kısa zamanda yapılacaktır. Öncelikle ölene kadar liderimizin izinde ve emrinde olacağımın şahsımı tanıyan tanımayan herkes tarafından bilinmesini isterim." ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu’nun aday ofisi hesabına inceleme
Ekrem İmamoğlu’nun aday ofisi hesabına inceleme
Sadettin Saran maç seçen futbolcuyu açıkladı!
Sadettin Saran maç seçen futbolcuyu açıkladı!
Irak Başbakanı: Topraklarımızın İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz
Irak Başbakanı: Topraklarımızın İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz
Fenerbahçe'de sürpriz başkan adayı! Kararını resmen açıkladı
Fenerbahçe'de sürpriz başkan adayı! Kararını resmen açıkladı
Pezeşkiyan’dan savaşın bitmesi için üç şart
Pezeşkiyan’dan savaşın bitmesi için üç şart
Terör örgütü PYD'nin yöneticilerinden Salih Müslim öldü
Terör örgütü PYD'nin yöneticilerinden Salih Müslim öldü
Selçuk Özdağ’dan Minab’daki saldırı için uluslararası imza çağrısı
Selçuk Özdağ’dan Minab’daki saldırı için uluslararası imza çağrısı
İran basını: Tahran'daki kontrol noktalarına düzenlenen saldırılarda 10 kişi öldü
İran basını: Tahran'daki kontrol noktalarına düzenlenen saldırılarda 10 kişi öldü
Bakan Güler: Hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz
Bakan Güler: Hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz
AB liderleri, Rusya'ya yaptırımların gevşetilmesine karşı
AB liderleri, Rusya'ya yaptırımların gevşetilmesine karşı
Halkbank’tan ABD’deki dava sürecine ilişkin yeni açıklama
Halkbank’tan ABD’deki dava sürecine ilişkin yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya mesaj: Türkiye bugün daha güçlü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya mesaj: Türkiye bugün daha güçlü!