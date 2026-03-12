MHP Aksaray Milletvekili Kaşlı, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın, parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

MHP'li Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 27-28. Dönem Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın, Bahçeli'nin talimatıyla "tedbirli" olarak kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.

"BAHÇELİ'NİN TALİMATLARIYLA TEDBİRLİ OLARAK KESİN İHRAÇ TALEBİYLE PARTİ DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLMİŞTİR"

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"27. ve 28. dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları nedeniyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edilmiştir."

MHP'Lİ KAŞLI İSTİFA ETTİ

MHP tarafından kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MHP'den istifa etti.

Kaşlı, yaptığı açıklamada, "TBMM MHP Grup Yönetim Kurulu ve parti üyeliğimden, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın'ın talebi üzerine istifa ediyorum. Kamuoyuna gerekli açıklama kısa zamanda yapılacaktır. Öncelikle ölene kadar liderimizin izinde ve emrinde olacağımın şahsımı tanıyan tanımayan herkes tarafından bilinmesini isterim." ifadelerine yer verdi.