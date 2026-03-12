Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE, İran'ın misilleme saldırılarının engellendiğini duyurdu

Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan balistik füze ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırılarının engellendiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin İran kaynaklı balistik füze ve İHA saldırısına hedef olduğu belirtildi.

Ülkedeki Prens Sultan Hava Üssü'ne doğru fırlatılan 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarılan açıklamada, ülkenin doğusunda da 4 İHA'nın düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, güneydoğudaki Şeybe Petrol Sahası yönünde ilerleyen bir İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ülke hava sahasında 9 balistik füzesinin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu balistik füzelere karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği vurgulanan açıklamada, savunma sistemlerinin 8 füzeyi imha ettiği, birinin ise boş bir alana düştüğü aktarıldı.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik yeni saldırıların gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Ülkeyi hedef alan İHA ve füzelere karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilen açıklamada, İHA ve füze saldırılarına karşı koyan savunma sistemleri nedeniyle patlama seslerinin duyulabileceği bilgisi paylaşıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada ise, İran kaynaklı saldırılar nedeniyle sirenlerin çaldığı duyuruldu.

Bakanlık açıklamasında, vatandaşların sakin kalarak en yakın güvenli yere yönelmeleri talebinde bulunuldu.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "BAE hava savunma sistemleri, İran'dan fırlatılan 6 balistik füze, 7 seyir füzesi ve 39 insansız hava aracını etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

İran'dan saldırıların başlamasından bu yana, BAE savunma sistemlerinin 268 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1514 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

Saldırılarda çeşitli uyruklardan 6 kişinin hayatını kaybettiği, 131 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Suudi Arabistan: Şeybe petrol sahası ile doğu bölgesini hedef alan 3 İHA imha edildi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeyi hedef alan İHA'lara müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneydoğusundaki Şeybe petrol sahasını hedef alan bir İHA'nın imha edildiği aktarılarak, ülkenin doğu bölgesine yönelen iki İHA'ya müdahale edildiği kaydedildi.

BAE'nin Dubai şehrinde İHA düşen binada hasar oluştu

Dubai Medya Ofisinden yapılan açıklamada, şehir merkezi yakınındaki Dubai Creek Harbour bölgesinde çok katlı bir binaya İHA düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, binadakilerin can güvenliğinin sağlanması için tahliye operasyonları yapıldığı bilgisi verildi.

Sivil savunma ekiplerinin binada çıkan küçük çaplı yangını kontrol altına aldığı belirtilen açıklamada, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

BAE, İran'dan düzenlenen füze ve İHA saldırılarına müdahale edildiğini bildirdi

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, BAE hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füze ve İHA'lara müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan seslerin hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesi ve İHA'lara müdahale etmesi sonucu oluştuğu belirtildi.

Bahreyn: Muharrak şehrindeki bir tesiste bulunan yakıt tankerleri İran tarafından hedef alındı

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ülkenin Muharrak vilayetindeki bir tesiste bulunan yakıt tankerlerinin, İran tarafından hedef alındığı belirtilerek, saldırının ardından yetkililerin gerekli prosedürleri uygulamak için harekete geçtiği aktarıldı.

Bahreyn, vurulan yakıt tankerlerinde çıkan yangın nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın yakıt tankerlerini hedef aldığı Muharrak'taki bazı bölgeler için uyarıda bulunuldu.

Yakıt tankerlerinin hedef alınması nedeniyle yangının devam ettiği ifade edilen açıklamada, dumandan etkilenme riskine karşı Muharrak sahilindeki el-Hid, Arad, Kalali ve Semahic bölgelerinde yaşayanlara evlerinde kalma, pencereleri kapatma ve klimaları açmama uyarısı yapıldı.

İran'dan düzenlenen saldırılar nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de bir cadde trafiğe kapatıldı

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

Halka, sakin kalma ve güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ülkenin Muharrak şehrindeki Reya Caddesi'nin çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı belirtilerek, sürücülerden alternatif yollara yönelmeleri istendi.

Kuveyt ordusu: Hava sahamıza giren çok sayıda İHA etkisiz hale getirildi

Kuveyt ordusundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuveyt'in kuzeyinden ülke hava sahasına giren çok sayıda İHA'nın müdahale edilerek etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.