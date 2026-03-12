Akın Gürlek hemen talimatı verdi! Derhal soruşturma başlatılsın

Rojin Kabaiş’in ölümü ile ilgili sır perdesi henüz aralanamadı ancak acı olaya ilişkin dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van'da şüpheli şekilde yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesinin tehdit edildiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan, 19 gün sonra cansız bedeni göl kenar bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş 'in ailesine yönelik tehditlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Konuya ilişkin açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Gürlek, Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş'in ortaya attığı tehdit iddialarıyla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığını söyledi.

Vatandaşların can güvenliğini tehdit eden hiçbir fiile müsamaha gösterilemeyeceğini belirten Gürlek, "Söz konusu iddialar tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir." dedi. Bakan Gürlek, kimsenin tehdit ve baskı altında kalmasına izin verilmeyeceğini ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tüm adımların atılacağını ifade etti.