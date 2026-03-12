Bahçeli'nin talimatıyla disipline sevk edilmişti Ramazan Kaş MHP'den istifa etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Aksaray milletvekili Ramazan Kaşlı'nın, Bahçeli'nin 'talimatıyla' tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. Ramazan Kaşlı, MHP'den istifa ettiğini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından açıklama yaparak 27. ve 28. Dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı’nın “parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları” gerekçesiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

MHP tarafından kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, bu gelişmeden kısa bir süre sonra MHP'den istifa etti.

Kaşlı, yaptığı açıklamada, "TBMM MHP Grup Yönetim Kurulu ve parti üyeliğimden, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın'ın talebi üzerine istifa ediyorum. Kamuoyuna gerekli açıklama kısa zamanda yapılacaktır. Öncelikle ölene kadar liderimizin izinde ve emrinde olacağımın şahsımı tanıyan tanımayan herkes tarafından bilinmesini isterim" ifadelerine yer verdi.