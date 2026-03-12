BIST 13.175
DOLAR 44,12
EURO 51,07
ALTIN 7.329,69
HABER /  POLİTİKA

Bahçeli'nin talimatıyla disipline sevk edilmişti Ramazan Kaş MHP'den istifa etti

Bahçeli'nin talimatıyla disipline sevk edilmişti Ramazan Kaş MHP'den istifa etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Aksaray milletvekili Ramazan Kaşlı'nın, Bahçeli'nin 'talimatıyla' tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. Ramazan Kaşlı, MHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Abone ol

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından açıklama yaparak 27. ve 28. Dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı’nın “parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları” gerekçesiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

İstifa etti 

MHP tarafından kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, bu gelişmeden kısa bir süre sonra MHP'den istifa etti.

"Ölene kadar liderimizin izinde ve emrinde olacağım"

Kaşlı, yaptığı açıklamada, "TBMM MHP Grup Yönetim Kurulu ve parti üyeliğimden, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın'ın talebi üzerine istifa ediyorum. Kamuoyuna gerekli açıklama kısa zamanda yapılacaktır. Öncelikle ölene kadar liderimizin izinde ve emrinde olacağımın şahsımı tanıyan tanımayan herkes tarafından bilinmesini isterim" ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da trafikte kaynak yapan sürücülere karşı uygulama
İstanbul'da trafikte kaynak yapan sürücülere karşı uygulama
İran'dan İsrail'e yeni füze saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni füze saldırı dalgası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde topmu sonuçlar Valverde'nin rüya gecesi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde topmu sonuçlar Valverde'nin rüya gecesi
Basra Körfezi'nde petrol tankerleri vuruldu denizde alev topu Irak petrol limanlarını kapattı
Basra Körfezi'nde petrol tankerleri vuruldu denizde alev topu Irak petrol limanlarını kapattı
İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi
İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi
Tahran Belediye Başkanı Zakani 10 günde hedef alınan yerlerin sayısını açıkladı
Tahran Belediye Başkanı Zakani 10 günde hedef alınan yerlerin sayısını açıkladı
Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE, İran'ın misilleme saldırılarının engellendiğini duyurdu
Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE, İran'ın misilleme saldırılarının engellendiğini duyurdu
Bereket Sigorta’da müşteri memnuniyet oranı %90 olarak belirlendi
Bereket Sigorta’da müşteri memnuniyet oranı %90 olarak belirlendi
İsrail, Lübnan'ı karadan işgale başladı
İsrail, Lübnan'ı karadan işgale başladı
İBB davasında sevk iddialarına Adalet Bakanlığı’ndan yanıt
İBB davasında sevk iddialarına Adalet Bakanlığı’ndan yanıt
MHP Aksaray Milletvekili Kaşlı, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi
MHP Aksaray Milletvekili Kaşlı, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi
Ekrem İmamoğlu’nun aday ofisi hesabına inceleme
Ekrem İmamoğlu’nun aday ofisi hesabına inceleme