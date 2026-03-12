BIST 13.175
İstanbul'da trafikte kaynak yapan sürücülere karşı uygulama

İstanbul'da trafikte kaynak yapan sürücülere karşı uygulama

İstanbul'da trafik polislerince dron desteğiyle taralı alan uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Zeytinburnu, Eyüpsultan ve Ümraniye'de taralı alan ihlali yapan sürücüleri dron ile denetledi.

Ümraniye'de Şile yolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında taralı alanı ihlal eden çok sayıdaki motosiklet ve otomobil sürücüsü ekiplerce durduruldu.

Zeytinburnu Cevizlibağ Güney yanyol ile Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışında da ekipler uygulama yaptı.

Uygulama esnasında bazı sürücüler, taralı alan ihlali yapmadıklarını iddia ederek itirazda bulundu.

Kontrolleri yapılan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Muhabir:Selami Küçükoğlu

