İftar davetinde Meral Akşener sürprizi! O eski halinden eser yok şimdi...
Meral Akşener, siyasetten çekilmesinin ardından sessizliğini GYİDER’in iftar davetinde bozdu. İş dünyasıyla bir araya gelen Akşener, özellikle yenilenmiş imajı ve dinlenmiş görüntüsüyle gecenin odak noktası oldu. Uzun süreli inzivasını bu sürpriz katılımla sonlandıran Akşener’in enerjik hali ve radikal tarz değişikliği, sosyal medyada "yeni bir başlangıç mı?" sorularını da beraberinde getirdi.
Meral Akşener, İYİ Parti’deki liderlik bayrağını Müsavat Dervişoğlu’na teslim ederek aktif siyaset defterini kapattı. Kurultay sonrası sessizliğe gömülen Akşener, o günden beri gözlerden uzak, dingin bir yaşam sürmeyi tercih etti. Aylardır kameralardan kaçan deneyimli siyasetçinin bu inziva tercihi, siyaset kulislerinde "sessiz veda" olarak yorumlandı.
GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT
Siyaseti bırakmasının ardından kameralardan uzak bir hayat tercih eden Akşener'in, Ankara'daki evinde ailesiyle vakit geçirdiği biliniyor. Zaman zaman cenaze törenleri ve bazı etkinliklerde görülen Akşener, bu kez bir iftar programında objektiflere yansıdı.
İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
İyi Parti'nin kurucusu ve eski Genel Başkanı Meral Akşener, Girişimci ve Yenilikçi İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği iftar programına katıldı. Programa İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak da iştirak etti.
Akburak, etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile birlikte Girişimci ve Yenilikçi İş İnsanları Derneği'nin iftar sofrasında, ülkemiz için değer üreten iş insanlarımızla bir araya geldik. Sayın Akşener'in tecrübesi ve varlığıyla onurlandırdığı bu buluşmada emeği, üretimi ve birlik ruhunu paylaştık. Ramazan ayının bereketini ve kardeşliğini yaşadığımız bu güzel akşam için tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Birliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.