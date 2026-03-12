BIST 13.175
DOLAR 44,12
EURO 51,07
ALTIN 7.329,69
HABER /  SPOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde topmu sonuçlar Valverde'nin rüya gecesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde topmu sonuçlar Valverde'nin rüya gecesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 4 maçla tamamlandı. Milli futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği İspanyol takımı Real Madrid, Federico Valverde'nin hat-trick yaptığı maçta konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester City'yi 3-0 yendi. Son 16 turunda mücadele eden 6 İngiliz ekibi de ilk maçlarında galibiyet alamazken rövanşlar öncesinde 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Abone ol

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turu ilk maçlarında 4 karşılaşma oynandı.

Alman ekibi Bayer Leverkusen konuk ettiği İngiliz temsilcisi Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.

Fransız takımı Paris Saint-Germain sahasında İngiliz temsilcisi Chelsea'yi 5-2 yendi.

Milli futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği İspanyol takımı Real Madrid, Federico Valverde'nin hat-trick yaptığı maçta konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester City'yi 3-0 mağlup etti. İspanyol ekibinde Vinicius Junior, 57. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Norveç ekibi Bodo/Glimt ağırladığı Portekiz temsilcisi Sporting'i 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçlarla, son 16 turunda mücadele eden 6 İngiliz ekibi de ilk maçlarda galibiyet alamazken rövanşlar öncesinde 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Turun rövanş maçları, 17-18 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Basra Körfezi'nde petrol tankerleri vuruldu denizde alev topu Irak petrol limanlarını kapattı
Basra Körfezi'nde petrol tankerleri vuruldu denizde alev topu Irak petrol limanlarını kapattı
İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi
İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi
Tahran Belediye Başkanı Zakani 10 günde hedef alınan yerlerin sayısını açıkladı
Tahran Belediye Başkanı Zakani 10 günde hedef alınan yerlerin sayısını açıkladı
Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE, İran'ın misilleme saldırılarının engellendiğini duyurdu
Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE, İran'ın misilleme saldırılarının engellendiğini duyurdu
Bereket Sigorta’da müşteri memnuniyet oranı %90 olarak belirlendi
Bereket Sigorta’da müşteri memnuniyet oranı %90 olarak belirlendi
İsrail, Lübnan'ı karadan işgale başladı
İsrail, Lübnan'ı karadan işgale başladı
İBB davasında sevk iddialarına Adalet Bakanlığı’ndan yanıt
İBB davasında sevk iddialarına Adalet Bakanlığı’ndan yanıt
MHP Aksaray Milletvekili Kaşlı, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi
MHP Aksaray Milletvekili Kaşlı, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi
Ekrem İmamoğlu’nun aday ofisi hesabına inceleme
Ekrem İmamoğlu’nun aday ofisi hesabına inceleme
Sadettin Saran maç seçen futbolcuyu açıkladı!
Sadettin Saran maç seçen futbolcuyu açıkladı!
Irak Başbakanı: Topraklarımızın İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz
Irak Başbakanı: Topraklarımızın İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz
Fenerbahçe'de sürpriz başkan adayı! Kararını resmen açıkladı
Fenerbahçe'de sürpriz başkan adayı! Kararını resmen açıkladı