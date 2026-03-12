BIST 13.193
DOLAR 44,11
EURO 51,08
ALTIN 7.332,06

Galatasaray'da tarihi primin sırrı ortaya çıktı! Dursun Özbek ile Osimhen arasında efsane konuşma

Galatasaray'da tarihi primin sırrı ortaya çıktı! Dursun Özbek ile Osimhen arasında efsane konuşma

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 devirdiği o muhteşem gecenin ardından Başkan Dursun Özbek'in takıma verdiği 5 milyon Euro'luk dev primin perde arkası aralandı.

Galatasaray'da tarihi primin sırrı ortaya çıktı! Dursun Özbek ile Osimhen arasında efsane konuşma - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Liverpool'u sahasında 1-0 mağlup ederek tüm Türkiye'yi sevince boğan Galatasaray'da, tarihi zaferin kutlamaları RAMS Park soyunma odasında zirveye ulaştı.

18
Galatasaray'da tarihi primin sırrı ortaya çıktı! Dursun Özbek ile Osimhen arasında efsane konuşma - Resim: 2

Takımın sahadaki muazzam mücadelesini ödüllendirmek isteyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, maçın bitiş düdüğüyle birlikte soluğu soyunma odasında aldı.

28
Galatasaray'da tarihi primin sırrı ortaya çıktı! Dursun Özbek ile Osimhen arasında efsane konuşma - Resim: 3

Soyunma odasında futbolcuları tek tek tebrik eden Başkan Özbek, çeyrek finale yükselme primini daha önce 3 milyon Euro olarak belirlemişti. Ancak zafer sarhoşluğu ve takımın müthiş kenetlenmesi, bu rakamı anında güncelledi.

38
Galatasaray'da tarihi primin sırrı ortaya çıktı! Dursun Özbek ile Osimhen arasında efsane konuşma - Resim: 4

Başkan Özbek'in prim konusunu açtığı esnada söze giren takımın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'in, gülümseyerek "Başkanım, bu efsane galibiyetin şerefine primi 5 milyon Euro yapalım!" teklifinde bulunduğu öğrenildi. 

48