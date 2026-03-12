Galatasaray'da tarihi primin sırrı ortaya çıktı! Dursun Özbek ile Osimhen arasında efsane konuşma
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 devirdiği o muhteşem gecenin ardından Başkan Dursun Özbek'in takıma verdiği 5 milyon Euro'luk dev primin perde arkası aralandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Liverpool'u sahasında 1-0 mağlup ederek tüm Türkiye'yi sevince boğan Galatasaray'da, tarihi zaferin kutlamaları RAMS Park soyunma odasında zirveye ulaştı.
Takımın sahadaki muazzam mücadelesini ödüllendirmek isteyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, maçın bitiş düdüğüyle birlikte soluğu soyunma odasında aldı.
Soyunma odasında futbolcuları tek tek tebrik eden Başkan Özbek, çeyrek finale yükselme primini daha önce 3 milyon Euro olarak belirlemişti. Ancak zafer sarhoşluğu ve takımın müthiş kenetlenmesi, bu rakamı anında güncelledi.
Başkan Özbek'in prim konusunu açtığı esnada söze giren takımın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'in, gülümseyerek "Başkanım, bu efsane galibiyetin şerefine primi 5 milyon Euro yapalım!" teklifinde bulunduğu öğrenildi.