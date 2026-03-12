BIST 13.297
GÜNCEL

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıl dönümünde, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm şehitleri rahmetle andı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, İstiklal Marşı'nı "milletin yürekten gelen avazı, ortak haykırışı" olarak tanımladı.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadelenin ruhunu, inancını ve sarsılmaz iradesini mısralarında taşıyan İstiklal Marşı'nın, Gazi Meclisimiz tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 105. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun."

