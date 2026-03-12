BIST 13.175
DOLAR 44,12
EURO 51,07
ALTIN 7.329,69
HABER /  EKONOMİ

Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda! Faiz kararı bugün açıklanıyor

İran’daki savaşın oluşturduğu küresel belirsizlik sürerken piyasalarda gözler bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Ekonomistler, Merkez Bankası’nın temkinli bir adım atarak politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasının beklendiğini ifade ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun mart ayı faiz kararı bugün saat 14.00’te açıklanacak. Piyasalar yalnızca faiz oranına değil, karar metninde yer alacak mesajlar ve ileriye dönük yönlendirmelere de odaklanmış durumda.

Son dönemde Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri yakından izleniyor.

Reuters’ın ekonomistlerle yaptığı ankete göre mart toplantısında politika faizinin yüzde 37 seviyesinde korunması bekleniyor. Ankete katılan ekonomistlerin büyük bölümü Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine ara vereceği görüşünde birleşti.

AA Finans’ın 38 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Ankete katılan ekonomistlerin 37’si politika faizinin yüzde 37’de sabit tutulacağını öngörürken yalnızca bir ekonomist 50 baz puanlık indirim bekliyor.

Bloomberg HT tarafından gerçekleştirilen ankette ise katılımcıların tamamı mart toplantısında faizin yüzde 37 seviyesinde korunacağını tahmin etti.

Anket sonuçları, piyasada faiz indirimlerinin yeniden başlamasına ilişkin beklentilerin ilerleyen aylara ötelenmiş olabileceğine işaret ediyor.

SON FAİZ KARARLARI

TCMB son dönemde kademeli bir faiz indirim süreci yürütüyor.

Banka ocak ayındaki son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37’ye çekmişti.

Merkez Bankası 2025 yılında ise politika faizini yıl içinde yapılan indirimlerle yüzde 46 seviyesinden kademeli olarak aşağı çekmişti.

Piyasalar bugün açıklanacak kararda faizin sabit tutulmasını beklerken, karar metninde yer alacak ifadeler ve Merkez Bankası’nın para politikasına ilişkin vereceği mesajlar yakından izlenecek.

